Менингит и токсический шок: Life.ru узнал опасности анаплазмоза, который разносят клещи в РФ

В этом году клещи особенно беснуются. В Подмосковье было зафиксировано несколько случаев заражения гранулоцитарным анаплазмозом через укусы этих паразитов. Что это за заболевание и кто составляет группу риска, рассказала в беседе с Life.ru врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Укус клеща может заразить не только боррелиозом и энцефалитом. Эти паукообразные также переносят бактерию Anaplasma phagocytophilum (анаплазму), которая вызывает острое инфекционное заболевание, поражающее белые кровяные тельца нейтрофилы (гранулоциты), пояснила врач.

Заражение гранулоцитарным анаплазмозом происходит через укус инфицированного иксодового клеща, того же самого, что переносит боррелиоз и энцефалит. Инкубационный период составляет в среднем 14 дней. Заболевание начинается с резкого повышения температуры до 39–40°C, сильного озноба, головной и мышечной боли. Характерные симптомы — общая слабость, тошнота, отсутствие аппетита, дискомфорт в животе, диарея (расстройства стула). В отличие от клещевого энцефалита, при анаплазмозе редко наблюдаются неврологические нарушения, но возможно развитие тяжёлых осложнений — менингит, миокардит, острая дыхательная или сердечная недостаточность, инфекционно-токсический шок. Ольга Уланкина Врач

По её словам, повышенную опасность анаплазмоз представляет для пожилых людей и для тех, у кого ослаблен иммунитет, а также есть хронические заболевания. Без своевременного лечения может развиться анемия и тромбоцитопения (снижение количества тромобцитов, из-за чего бывает трудно остановить кровотечение), начаться поражение печени. Диагностировать заболевание можно с помощью ПЦР-анализа и серологических исследований крови. Для лечения гранулоцитарного анаплазмоза врач может назначить курс антибиотиков тетрациклинового ряда. При раннем начале терапии симптомы быстро купируются.

Меры профилактики гранулоцитарного анаплазмоза совпадают с мерами по защите от других клещевых инфекций: при выезде на природу следует использовать репелленты, рассчитанные на клещей, носить закрытую одежду из светлых скользящих тканей, тщательно осматриваться после прогулок, уделяя особое внимание складкам кожи и волосистым частям тела (паховая область, подмышки, голова). В случае укуса клеща нужно незамедлительно обратиться к врачу и по возможности принести клеща в лабораторию на анализ, заключила эксперт.