Клещи начали распространять опасную болезнь в Московской области
В Подмосковье фиксируются заражения гранулоцитарным анаплазмозом из-за клещей
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В Московской области зафиксированы случаи заражения гранулоцитарным анаплазмозом через укусы клещей. Согласно данным Роспотребнадзора, возбудитель этой инфекции обнаружен почти у 2% из 5 тысяч обследованных пациентов.
«Проведены лабораторные исследования около 1 тыс. клещей, в 10,7% случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 1,7% случаев выявлены возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека. За истёкший период 2025 года зарегистрировано 23 случая болезни Лайма, что в 1,5 раза ниже аналогичного периода прошлого года», — говорится в публикации.
Гранулоцитарный анаплазмоз, ранее встречавшийся преимущественно в Северной Америке и Европе, характеризуется сильной лихорадкой и интоксикацией. В России его очаги отмечались на Дальнем Востоке и в Сибири, но теперь инфекция появилась в Подмосковье. Эксперты связывают это с климатическими изменениями, расширяющими ареал обитания зараженных клещей.
Ранее Life.ru сообщал о первых смертях от укусов клещей в 2025 году. Печальная статистика пришла из Новосибирской область — там из-за переносимых паукообразными инфекциями скончались двое человек, а ещё пятеро попали в реанимационное отделение в критическом состоянии.