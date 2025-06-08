Клещи начали распространять опасную болезнь в Московской области

В Московской области зафиксированы случаи заражения гранулоцитарным анаплазмозом через укусы клещей. Согласно данным Роспотребнадзора, возбудитель этой инфекции обнаружен почти у 2% из 5 тысяч обследованных пациентов.

«Проведены лабораторные исследования около 1 тыс. клещей, в 10,7% случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 1,7% случаев выявлены возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека. За истёкший период 2025 года зарегистрировано 23 случая болезни Лайма, что в 1,5 раза ниже аналогичного периода прошлого года», — говорится в публикации.

Гранулоцитарный анаплазмоз, ранее встречавшийся преимущественно в Северной Америке и Европе, характеризуется сильной лихорадкой и интоксикацией. В России его очаги отмечались на Дальнем Востоке и в Сибири, но теперь инфекция появилась в Подмосковье. Эксперты связывают это с климатическими изменениями, расширяющими ареал обитания зараженных клещей.