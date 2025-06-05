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Регион
5 июня, 15:34

Жительницу Петрозаводска укусил клещ, заражённый сразу тремя инфекциями

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Жительницу Петрозаводска во время прогулки укусил клещ, заражённый сразу тремя инфекциями. Об этом сообщили в социальной сети ВКонтакте «Карелия, Петрозаводск | Вкратце».

Инцидент произошел, когда женщина посещала местный Ботанический сад. Сотрудники заверяли, что территория была обработана от клещей. Однако на выходе она обнаружила на теле насекомое.

«Сразу поехала на снятие и сдачу клеща на наличие инфекций. В итоге — три инфекции: энцефалит, боррелиоз и эрлихиоз! Вход в сад стоит 250 рублей, а в итоге мы заплатили 5 700 рублей (за исследование клеща и медикаменты на лечение). Будьте аккуратны», — сказала пострадавшая.

В пресс-службе Ботанического сада предупредили, что хоть плановая обработка и проходит ежегодно, но она не может гарантировать полную стерильность. Посетителям рекомендуют проводить регулярный самоосмотр, наносить спрей от клещей и надевать закрытую одежду.

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Столкнулся с клещом и житель Новосибирска, причём в самом неожиданном месте. Мужчина обратился к проктологу из-за сильного зуда в заднем проходе и предположил, что у него геморрой. Но во время осмотра оказалось, что внутри находился клещ размером с пятикопеечную монету.

Юлия Сафиулина
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