Мясоеды – в зоне риска: Россиянам назвали неожиданное последствие укуса клеща

Укус клеща может привести к тому, что у человека появится аллергия на мясо и молочные продукты. Всему виной особое вещество в слюне насекомого, которое может «перенастроить» иммунитет. Об этом предупредил иммунолог Николай Крючков.

«У людей развивается непереносимость молочных и мясных продуктов. Потом этот феномен стали изучать, и через пару лет удалось сопоставить это с определённым событием – укусом клеща. Наконец, учёные обнаружили основной компонент слюны некоторых клещей, виновный в развитии аллергии на альфа-Гал», – пояснил эксперт в беседе с kp.ru.

Крючков объяснил, что альфа-Гал – это вещество, которое содержится и в слюне клещей, и в красном мясе. После укуса насекомого у человека может возникнуть аллергия. Пациент начинает страдать от сыпи, боли в животе и тошноты при употреблении свинины или говядины. При этом симптомы могут появиться не сразу, а через пару-тройку часов после еды.

Эксперт отметил, что человек может и не догадываться, что имеет аллергию на альфа-Гал. В основном, пациенты не обращаются к врачу, а сами начинают исключать из рациона продукты, вызывающие дискомфорт. Люди, по словам Крючкова, думают, что у них развились гастрит или изжога.