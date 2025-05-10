Life.ru узнал у врача, когда укус комара вызывает неестественную аллергическую реакцию организма

Укусы комаров – неприятность, знакомая каждому. Однако для некоторых людей они превращаются в настоящую проблему, вызывая сильную аллергическую реакцию. Врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Life.ru объяснил, как отличить степень восприимчивости организма и облегчить симптомы.

По словам специалиста, аллергическая реакция проявляется не сразу и имеет более выраженные симптомы.

Аллергия возникает сразу после самого укуса комара. Она сопровождается тем, что место укуса сильно вздувается, необычно, как папула такая, зудит, и такая реакция может продолжаться не несколько минут, как после обычного укуса, а бывает несколько часов и даже несколько суток. Либо сами по себе укусы, места укусов сильно чешутся, зудят и болезненными становятся, потому что там кровоизлияния могут возникать. Владимир Болибок Врач-аллерголог

Врач также рассказал о различиях между аллергической и псевдоаллергической реакциями, которая обычно развивается в начале сезона, после чего у людей постепенно развивается иммунитет. Чтобы избежать неприятных последствий, врач посоветовал заранее позаботиться о защите.

«Поскольку речь идёт о том, что зуд, значит, есть питательные средства для снятия этого зуда: крем, питательный гель. В аптеках продаётся, можно помазать. Зуд быстро пройдёт и успокоится. А в случае, если там расчёсывают, то уже нужно дезинфекцию делать, обрабатывать. Маленьким детям мы обычно рекомендуем, если он расчесал, то нужно заклеить лейкопластырем, потому что ребёнок место укуса будет и дальше расчёсывать», – заключил специалист.