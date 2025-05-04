Расцветали яблони и груши: Россиянам рассказали, как спасаться от аллергии

Аллергенами являются все деревья из семейства букоцветных, включая яблони и груши, которые уже активно цветут. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог, главврач детской клиники Николай Смирнов. По его словам, для развития недуга важна концентрация пыльцы в воздухе, которая достигает максимума с конца марта до мая, особенно у берёзы, ольхи и орешника.

Эксперт рекомендовал строго соблюдать гипоаллергенный быт и минимизировать контакт с пыльцой, избегая прогулок в лесопарковых зонах и на улице в ясную ветреную погоду. После возвращения домой следует умываться, промывать нос и принимать душ, а также закрывать окна и проводить влажную уборку.

Собеседник газеты «Известия» подчеркнул, что при лечении недуга важны четыре основных компонента: гипоаллергенный быт, гипоаллергенная диета для пациентов с непереносимостью плодов цветущих деревьев, лекарственная терапия в период обострения и АСИТ зимой. Он также рекомендовал людям с аллергией на пыльцу временно уезжать в регионы без цветущих деревьев, например, на морское побережье или в северные районы России.

«Если аллергия подтверждена лабораторно или с помощью кожных проб, стоит зимой пройти курс аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ). Она поможет облегчить симптомы аллергии весной и предотвратить развитие астмы», — отметил врач.