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10 мая, 06:58

Тело свернётся в дугу: Россиян предупредили о риске заразиться столбняком на шашлыках

Врач Лебедев заявил о риске заразиться столбняком через шампур для шашлыков

Шашлыки. Обложка © freepik

Шашлыки. Обложка © freepik

Столбняк представляет собой бактериальное острое инфекционное заболевание, которым можно заразиться при попадании почвы в рану. Человек рискует подхватить недуг, например, если поранится шампуром на шашлыках, предупредил руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, бактерия проникает в организм через рану, царапину или порез, полученные от предметов, которые контактировали с почвой. Особую опасность представляют ржавые металлические предметы. Инфицирование возможно и при ожогах, однако наиболее опасными являются колотые глубокие ранения и обширные повреждения кожи.

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Собеседник «Газеты.ru» подчеркнул, что первые симптомы заболевания могут проявиться только через 40 дней после заражения. Скрытый (инкубационный) период столбняка может длиться от двух до 40 дней, а в редких случаях — от нескольких часов до нескольких месяцев, но чем он короче, тем тяжелее протекает заболевание. Иногда могут появляться предвестники болезни, такие как тянущие боли в ране и судорожные подергивания мышц.

«Первым ярким симптомом развивающейся болезни является тризм жевательных мышц — из-за судорожных сокращений практически невозможно открыть рот, он растягивается, что имеет сходство с улыбкой (сардоническая улыбка). В дальнейшем развивается опистотонус — запрокидывание головы назад и изгибание тела в виде дуги, при этом упором в постели служат только голова и пятки», — отметил врач.

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Ранее россиянам назвали 8 опасностей, которые подстерегают на пикнике. В их числе — отравление шашлыком. Кроме того, перечислены 7 гениальных лайфхаков, которые помогут не стать жертвой клещей на шашлыках. К примеру, правильная одежда защитит от насекомых.

Борис Эльфанд
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