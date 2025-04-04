Руками не трогать! Названы болезни, которые можно подхватить от ежа

Ежи могут покорить любого своей милой внешностью, от чего может возникнуть желание взять их на руки, однако делать этого категорически не следует. Дело в том, что животные являются переносчиками довольно опасных для человека болезней. В частности, от них можно заразиться бешенством, предупредил врач Михаил Лебедев.

«Бешенство относится к особо опасным инфекциям. Заразить бешенством могут абсолютно все млекопитающие, причём ежи относятся к достаточно распространенным переносчикам этой инфекции. Для инфицирования человека нужен непосредственный контакт со слюной больного животного при нарушении целостности кожных покровов», — отметил он в беседе с «Газетой.ru».

Кроме того, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора подчеркнул, что ежи переносят лептоспироз, стригущий лишай, сальмонеллез и столбняк, которыми челок может заразиться при контакте с животным.