Руками не трогать! Названы болезни, которые можно подхватить от ежа
Врач Лебедев: Человек может заразиться бешенством от ежа
Ежи могут покорить любого своей милой внешностью, от чего может возникнуть желание взять их на руки, однако делать этого категорически не следует. Дело в том, что животные являются переносчиками довольно опасных для человека болезней. В частности, от них можно заразиться бешенством, предупредил врач Михаил Лебедев.
«Бешенство относится к особо опасным инфекциям. Заразить бешенством могут абсолютно все млекопитающие, причём ежи относятся к достаточно распространенным переносчикам этой инфекции. Для инфицирования человека нужен непосредственный контакт со слюной больного животного при нарушении целостности кожных покровов», — отметил он в беседе с «Газетой.ru».
Кроме того, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора подчеркнул, что ежи переносят лептоспироз, стригущий лишай, сальмонеллез и столбняк, которыми челок может заразиться при контакте с животным.
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Шедеврум / Life.ru