В Новосибирске врачи достали клеща из заднего прохода пациента, который жаловался на геморрой

В одной из клиник Новосибирска произошёл врачи извлекли клеща размером с пятикопеечную монету из заднего прохода мужчины. Пациент обратился к проктологу из-за сильного зуда и предположил, что у него геморрой, сообщает портал Сиб.фм.

Мужчина на протяжении семи дней испытывал зуд и дискомфорт, не подозревая о причине своих страданий. Он посетил частную медицинскую клинику с жалобами на зуд в области ануса.

«Когда он пришёл, то думал, что у него геморрой. У него был очень сильный зуд в этой области. Он посетил проктолога, который сразу понял, что это совершенно другой случай. Внутри у него оказался клещ, глубиной около 1 см. Врач позвал медсестру, и с трудом извлекли паразита из заднего прохода», – рассказала медик одного из новосибирских лечебных учреждений.

По её словам, клещ зацепился за анальное отверстие пациента и оставался там около недели. Во время удаления он увеличился до размера пятикопеечной монеты.

Тем не менее мужчина не поверил в то, что в его организме находился клещ, и подал жалобу на клинику.