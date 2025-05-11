Школа выживания: Врач объяснила Life.ru, как правильно удалять клеща с себя, ребёнка и питомца

Клещи опасны тем, что могут переносить инфекции, которые вызывают тяжёлые осложнения. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва в беседе с Life.ru отметила, что при извлечении паразита важно соблюдать особую осторожность — резкие движения или сдавливание могут спровоцировать попадание инфекции в кровь.

Для взрослых и детей алгоритм действий одинаков. Для безопасного удаления клеща у человека необходимо подготовить пинцет (обычный или специальный), обработать кожу вокруг укуса спиртом или мыльным раствором и надеть перчатки. Захватывать паразита нужно максимально близко к поверхности кожи, избегая сдавливания, и медленно тянуть вверх без раскачиваний. После извлечения ранку следует тщательно промыть и продезинфицировать.

После удаления клеща следует положить в банку с мокрой ваткой, плотно закрыть крышкой и отвезти в лабораторию, где делают медицинские анализы, чтобы там его проверили на инфекции. Если клещ «чистый», значит, риска опасного заражения нет. В противном случае важно не откладывая обратиться к врачу. Александра Филёва Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»

Если исследование невозможно, в течение месяца нужно внимательно наблюдать за состоянием пострадавшего — появление кольцевидной сыпи, лихорадки или слабости требует немедленного обращения к врачу. Филёва категорически не рекомендует народные методы вроде смазывания маслом или прижигания, которые могут усугубить ситуацию.

Для домашних животных алгоритм действий аналогичен, но после процедуры нужно использовать специальные ветеринарные антисептики. Владельцам стоит регулярно осматривать питомцев после прогулок, уделяя внимание шее, ушам и межпальцевым пространствам, а при любых тревожных симптомах сразу обращаться к специалисту.