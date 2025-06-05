В Сибири зарегистрированы первые в этом году случаи смерти от укусов клещей

По информации SHOT, один человек умер от энцефалита, а другой — от клещевого риккетсиоза. Кроме того, у 28 человек диагностирован клещевой энцефалит, причем у более чем половины из них (16 человек) заболевание осложнилось поражением нервной системы. Состояние пяти пациентов оценивается как тяжёлое, они находятся в реанимационном отделении.