Грибок и фурункулы: Врач объяснила, как наушники могут привести к потере слуха летом

В жаркий сезон резко возрастает число ушных заболеваний, что напрямую связывают с активным использованием наушников. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова в беседе с «Радио 1». Эксперт настоятельно рекомендует полностью отказаться от наушников.

«Лучше вообще их исключить, потому что происходит раздражение слизистой внутреннего уха, и можно совсем оглохнуть. Внутреннее ухо очень уязвимо, поэтому чем дальше звук, тем лучше», — сказала она.

Елизарова объяснила, что уши имеют множество сальных желез, из-за чего в жару сильно потеют, создавая идеальную среду для развития инфекций. Она подчеркнула, что ухо не приспособлено природой для введения посторонних предметов, а вставные наушники вызывают раздражение и воспаление, могут переносить вирусы, грибки и провоцировать образование фурункулов. Кроме того, их использование часто приводит к накоплению серы и образованию инфицированных пробок, требующих системного лечения.

В качестве более безопасной альтернативы врач посоветовала использовать большие накладные наушники, воздействующие на внешнее ухо, а не вставляемые в слуховой проход. Если же отказаться от вставных наушников невозможно, Елизарова рекомендует регулярно обрабатывать их антисептиком, хотя и отметила, что это не панацея.