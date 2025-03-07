«Звон останется навсегда»: Врач рассказала, чем опасен шум в ушах
Врач Гайворонская: Если не лечить шум в ушах, он может остаться с вами навсегда
Тиннитус — шум или звон в ушах, который хорошо знаком каждому пятому жителю нашей планеты. Иногда он проходит быстро, но порой становится раздражающим фактором, сопровождающим по жизни. Об этом сообщила в беседе с kp.ru невролог Елена Гайворонская.
«Чаще всего встречается двусторонний шум, который усиливается в тишине и мешает заснуть. Обычно так проявляются тревожно-депрессивные расстройства, но стоит обратиться к врачу для исключения другой патологии», – советует медик.
Шум в ушах может вызывать множество проблем, к примеру, грыжи, протрузии или остеохондроз. Пытаться вылечить его народными средствами не стоит, поскольку это чревато потерей времени, которое можно было бы потратить на грамотное лечение у специалиста. Если затянуть с терапией, слух может ухудшиться навсегда.
Ранее врач рассказала о главных причинах ухудшения слуха, многие из которых человек провоцирует самостоятельно. С её слов, самым коварным врагом ваших ушей является слишком громкая музыка в наушниках.
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