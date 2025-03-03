Ватные палочки и громкая музыка: Врач назвала самые частые причины тугоухости во Всемирный день слуха

Ежегодно 3 марта отмечается Всемирный день слуха. По случаю праздника врач-отоларинголог Дарья Харина перечислила для Life.ru самые распространённые ошибки, которые приводят к возникновению тугоухости. По словам эксперта, внешних факторов для ухудшения слуха не так много, но многие из них мы провоцируем самостоятельно.

«Конечно же, первое и самое опасное — наушники на повышенной громкости. И наушники не которые шумоподавляющие, а вкладыши, которые на полной громкости слушаются, да ещё и в шумной обстановке», — подчеркнула врач.

Не менее опасна и регулярная работа в шумных условиях. Вред слуху наносится не только в случае постоянного нахождения в заводах или мастерских, но и в местах, где уровень шума превышает норму, например, на стрельбищах или в метро. Ещё одной распространённой причиной тугоухости являются вирусные инфекции, так как некоторые болезни могут повредить слуховой нерв. Если после недуга появляется шум в ушах или ощущение заложенности, необходимо сразу обратиться к врачу-сурдологу. По словам лора, обязательно стоит проверить слух с помощью аудиометрии. В ходе этой процедуры пациент должен отреагировать, когда слышит звук с определённой стороны.

«Повреждения барабанной перепонки тоже очень влияют на качество вашего слуха. Они могут возникнуть, например, если мы чистим ухо ватной палочкой и повредили барабанную перепонку, или если произошла баротравма. При разрыве барабанной перепонки, конечно, слух также будет снижен», — отметила Харина.

Наконец, последними в списке самых распространённых причин тугоухости оказались серные пробки. Чаще всего они образуются в результате использования ватных палочек, которые толкают серу глубже в ухо. А иногда сера слишком сухая и не выходит сама, забивая канал. В некоторых же случаях секреция накапливается из-за извитого слухового прохода.