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Регион
6 февраля, 16:32

Врачи заглянули в ухо российского школьника с жалобой на глухоту и сильно удивились

У школьника из Армавира с жалобой на плохой слух нашли в ухе проросшее зерно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В Армавире врачи столкнулись с неожиданной находкой, осмотрев ухе мальчика, который жаловался на ухудшение слуха. Об этом сообщает портал GorodArmavir.ru.

По информации издания, пятиклассник рассказал матери, что стал хуже слышать на левое ухо и испытывал дискомфорт в слуховом проходе. Сначала мама школьника подумала, что он преувеличивает, поскольку внешне ухо выглядело нормально, но все же решила обратиться к отоларингологу.

Во время осмотра ЛОР-врач обнаружил в левом ухе инородное тело — семечко дерева, которое успело прорасти.

«Это было круглое семечко размером чуть меньше горошины, на котором уже появился стебелёк, а снизу был довольно крупный белый корешок. Если бы мы ещё немного подождали, возможно, листья начали бы распускаться. Как это семечко оказалось там, остается загадкой», — поделилась мать пациента.

После удаления семечка слух мальчика значительно улучшился.

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Ранее в Видновской больнице медики спасли двух женщин, достав тараканов из их ушей. У 32-летней пациентки процедура прошла успешно, а вот манипуляции с ухом пенсионерки оказались довольно сложными.

Марина Фещенко
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