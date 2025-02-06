Врачи заглянули в ухо российского школьника с жалобой на глухоту и сильно удивились

В Армавире врачи столкнулись с неожиданной находкой, осмотрев ухе мальчика, который жаловался на ухудшение слуха. Об этом сообщает портал GorodArmavir.ru.

По информации издания, пятиклассник рассказал матери, что стал хуже слышать на левое ухо и испытывал дискомфорт в слуховом проходе. Сначала мама школьника подумала, что он преувеличивает, поскольку внешне ухо выглядело нормально, но все же решила обратиться к отоларингологу.

Во время осмотра ЛОР-врач обнаружил в левом ухе инородное тело — семечко дерева, которое успело прорасти.

«Это было круглое семечко размером чуть меньше горошины, на котором уже появился стебелёк, а снизу был довольно крупный белый корешок. Если бы мы ещё немного подождали, возможно, листья начали бы распускаться. Как это семечко оказалось там, остается загадкой», — поделилась мать пациента.

После удаления семечка слух мальчика значительно улучшился.