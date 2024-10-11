Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
11 октября, 08:47

Гной, полипы, менингит: Житель Подмосковья почистил уши спичкой и чуть не умер

В Долгопрудном мужчина неудачно почистил уши спичкой и попал в больницу

В Долгопрудненской больнице пожилой мужчина обратился за помощью из-за проблем со слухом, заложенностью и пульсирующей головной болью, вызванной гнойными выделениями. В ходе обследования врачи выяснили, что в ухе пациента застряла надломанная спичка, которой он пытался прочистить слуховой канал. Об этом происшествии Life.ru рассказали в местной больнице.

Спичка, которую достали из уха жителя Долгопрудного. Фото © Минздрав Московской области

Спичка, которую достали из уха жителя Долгопрудного. Фото © Минздрав Московской области

Мужчина не заметил, что при очистке уха спичка обломилась. Когда появились первые симптомы, он решил заняться самолечением, которое по итогу не принесло облегчения. Позднее дискомфорт перерос в постоянную боль. Врачи диагностировали у пострадавшего гнойный отит и полипы среднего уха.

«В ходе операции мы обнаружили половину спички, которая разорвала барабанную перепонку и обросла полипами за время нахождения в глубине среднего уха. Инородное тело стало причиной гнойного воспаления в опасной близости к мозгу, которое в дальнейшем могло привести к развитию менингита и летальному исходу», — рассказала хирург-отоларинголог Наиля Вяхирева, отметив, что слух удалось восстановить лишь частично.

Сейчас здоровью и жизни мужчины ничто не угрожает. Он выписан домой на амбулаторное лечение.

Врач объяснила, как вытащить из уха заползшее насекомое
Врач объяснила, как вытащить из уха заползшее насекомое

Ранее в Видновской больнице медики спасли двух женщин, достав тараканов из их ушей. У 32-летней пациентки процедура прошла успешно, а вот манипуляции с ухом пенсионерки оказались довольно сложными.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ozrimoz

Мария Любицкая
  • Новости
  • Здоровье
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров