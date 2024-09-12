«Может закончиться печально»: Врач объяснила, как вытащить из уха заползшее насекомое

К человеку в ухо может заползти абсолютно любое насекомое: клещи, тараканы, мухи. Подобные случаи неоднократно фиксировались медиками. Проблема состоит в том, что самостоятельно выбраться им довольно трудно даже при большом желании.

Как вытащить из уха заползшее насекомое в беседе с интернет-изданием Regions.ru рассказала терапевт Лариса Алексеева. По словам эксперта, мух и тараканов в основном привлекает запах ушной серы, который, согласно научным исследованием, напоминает им аромат хлеба.

Иными словами, насекомые лезут в ухо за поиском еды, а выбраться не могут из-за волосиков и сложной формы. В итоге попытки вылезти причиняют человеку дискомфорт и даже боль. И лучше всего в этом случае обратиться к специалистам.

«Нужно понимать, что речь идёт о живом существе, у которого есть инстинкт самосохранения. Вы начнёте просовывать ушную палочку, а насекомое в предсмертных конвульсиях может повредить вам барабанную перепонку. Более того, если поранить муху или таракана в ухе, то все тоже может закончиться печально», — подчеркнула терапевт.