Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 13:29

«Может закончиться печально»: Врач объяснила, как вытащить из уха заползшее насекомое

Врач Алексеева: Насекомых в ухо привлекает запах серы

К человеку в ухо может заползти абсолютно любое насекомое: клещи, тараканы, мухи. Подобные случаи неоднократно фиксировались медиками. Проблема состоит в том, что самостоятельно выбраться им довольно трудно даже при большом желании.

Как вытащить из уха заползшее насекомое в беседе с интернет-изданием Regions.ru рассказала терапевт Лариса Алексеева. По словам эксперта, мух и тараканов в основном привлекает запах ушной серы, который, согласно научным исследованием, напоминает им аромат хлеба.

Иными словами, насекомые лезут в ухо за поиском еды, а выбраться не могут из-за волосиков и сложной формы. В итоге попытки вылезти причиняют человеку дискомфорт и даже боль. И лучше всего в этом случае обратиться к специалистам.

«Нужно понимать, что речь идёт о живом существе, у которого есть инстинкт самосохранения. Вы начнёте просовывать ушную палочку, а насекомое в предсмертных конвульсиях может повредить вам барабанную перепонку. Более того, если поранить муху или таракана в ухе, то все тоже может закончиться печально», — подчеркнула терапевт.

Депрессия, тревога, воспаление: Невролог перечислила опасные причины шума в ушах
Депрессия, тревога, воспаление: Невролог перечислила опасные причины шума в ушах

Ранее в Видновской больнице медики спасли двух женщин, достав тараканов из их ушей. У 32-летней пациентки процедура прошла успешно, а вот манипуляции с ухом пенсионерки оказались довольно сложными.

Обложка ©

Freepik / cookie_studio

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров