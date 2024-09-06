Депрессия, тревога, воспаление: Невролог перечислила опасные причины шума в ушах

Шум в ушах делится на два вида, в первом случае звук слышит только сам человек, а во втором — его может услышать не только пациент, но и врач при осмотре или окружающие люди. Об этом в интервью «Газете.ru» рассказала невролог «СМ-Клиники» Анастасия Тарасова. Самым распространённым, по её словам, является первый вариант недуга.

Врач подчеркнула, что такой шум в ушах может возникнуть по опасным для человека причинам, в частности, он свидетельствует о депрессивных и тревожных расстройствах. Также он может быть следствием заболевания среднего уха. А звук, похожий на скрежет, треск или лопание, укажет на воспалительный процесс.

Люди в возрасте, как отметила врач, зачастую слышат звон, который свидетельствует о поражении слухового нерва, что приводит к тугоухости. При болезни Меньера шум будет сопровождаться приступами головокружения. А при тревоге может появиться писк или звон во всей голове.

Шум в ушах, который можно зафиксировать, возникает при пороках сердечно-сосудистой системы, новообразованиях в полости черепа, при наличии инородного тела в слуховом проходе, при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, а также при миоклонусе мышц среднего уха, уточнила невролог.

«В случае последнего происходят сокращения мелких мышц внутри уха, которые может увидеть врач-оториноларинголог при осмотре. Если врач приложит фонендоскоп (которым обычно выслушивают лёгкие или сердце) к области уха или за ним, он сможет услышать щёлканье или звук, похожий на стрекот кузнечика», — отметила специалист.