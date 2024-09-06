Невролог предупредила, что икота может быть симптомом нескольких опасных заболеваний

Как правило, икота не представляет угрозу для организма. Однако если она продолжается длительное время, то может свидетельствовать о более серьёзных проблемах. Об этом рассказала врач-невролог Разият Чупанова. По её словам, недуг может быть симптомом нескольких опасных заболеваний.

«Продолжительная икота также может быть признаком нарушения обмена веществ либо повреждения, раздражения блуждающего или диафрагмального нерва вследствие, допустим, травмы или новообразований области шеи», — отметила специалист в беседе с URA.ru.

Она подчеркнула, что длительная икота негативно влияет на качество жизни. В частности, из-за данного недуга у человека могут возникнуть трудности при приёме пищи или питье. Кроме того, икота может негативно повлиять на качество сна и вызвать стресс.

Чаще всего икота возникает из-за чрезмерного потребления еды или алкоголя, а также газировок. При этом длительная икота может появиться при развитии инсульта, рассеянного склероза, энцефалита, сахарного диабета или нарушения обмена веществ, уточнила врач.