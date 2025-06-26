Иван Купала 2025: в чём магия славянского праздника Ярилин день, как к нему правильно подготовиться

День Ивана Купалы славяне начинали отмечать ещё с ночи. Ночь Ивана Купалы — это праздник, который славяне традиционно отмечали в самый разгар лета, после солнцестояния. То есть в конце июня – начале июля. Его традиции восходят ещё к дохристианскому периоду в истории нашей страны. Это был важный день для обрядов по призыву благополучия на следующий год. Но в то же время Иван Купала 2025 совпадает с одним важным православным праздником, связанным с библейскими событиями. Возможно, именно поэтому данный день ещё хорошо подходит для ритуалов защиты от нечистой силы, о чём недавно рассказывал Life.ru. Но какого числа будут оба праздника? Какие на Иванов день есть традиции и в чём суть самого праздника Ивана Купалы? Расскажем в материале.

Какого числа отмечается Иван Купала в 2025 году

Иван Купала в 2025-м — какого числа? Меняется ли число праздника из года в год? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Bezgodov

Иван Купала — это праздник, тесно связанный с летним солнцестоянием. В 2025 году солнцестояние началось 21 июня, а это значит, что день достиг своей максимальной длительности, 17 часов, и дальше будет только уменьшаться. В 2025 году праздник Ивана Купала начнётся в ночь с 6-го на 7 июля по григорианскому календарю, то есть по новому стилю. Для обычных, светских людей Иван Купала наступит в 00:00 7 июля 2025 года. Но в юлианском календаре, по которому жили наши предки и продолжает жить православная церковь, число другое. По старому стилю ночь с 6-го на 7 июля – это ночь с 23-го на 24 июня. Главное — не запутаться: начинать купальские гуляния стоит с полуночи 7 июля. Иван Купала не меняет число из года в год: он всегда 24 июня (7 июля). А с утра 7 июля в храмах отмечают важный православный праздник — Рождество Иоанна Предтечи.

Суть и история праздника Ивана Купалы

Иван Купала — суть в чём? На самом деле для наших предков, воцерковлённых и не очень, это был важный день. Фото © Wikipedia / Тициан

Суть Ивана Купалы с древних, языческих времён — отпраздновать разгар лета, когда природа не просто оживает, а начинает безудержно цвести. Для наших предков это был главный повод для праздника. Кроме того, после летнего солнцестояния ночь начинает становиться длиннее, поэтому для славян было важно провести магические обряды очищения именно сейчас, пока тёмное время суток всё ещё коротко. Костры и купание — часть этих обрядов.

Но не только с обрядами «чистки» связан Иван Купала. История праздника насчитывает, судя по всему, более 1000 лет: ещё ранние славяне отмечали тёплые летние дни. Дохристианское название праздника неизвестно, но на юге долго сохранялась традиция звать Купалу Ярилиным днём или «макушкой лета». А само словосочетание «Иван Купала» — название, которое появилось под влиянием православной церкви. Так как славянский, языческий день «макушка лета» медленно, но верно сливался с праздником Рождества Иоанна Крестителя, то выжило в итоге самое сильное название. То есть парафраз имени этого важного святого на славянский лад. Иван Купала — то же самое, что Иоанн Креститель (Купатель).

Как праздновали Ивана Купалу на Руси

В Древней Руси Ивана Купалу праздновалитак же, как и в Московской Руси, и в Российской империи. Фото © Wikipedia / Генрих Ипполитович Семирадский

В Софийском соборе Великого Новгорода учёные обнаружили граффити XI века, и вот как оно выглядело: «На Купалиѧ». Это говорит о двух ключевых вещах: во-первых, в Древней Руси существовали вандалы; во-вторых, уже в XI веке новгородцы называли главный мистический праздник страны Купалой. Причём тогда для древних новгородцев это был день, никак не связанный с макушкой лета или Ярилиным днём. Скорее всего, жители господина Великого Новгорода праздновали Ивана Купалу 24-го числа месяца июня, а Ярилин день — 1 июля. Позже Ярилин день соединился с православным праздником.

Когда Древняя Русь стала раздробленной, попала в вассальную зависимость от Золотой Орды, а потом перешла под контроль молодого и амбициозного Московского княжества, обряды на Ивана Купалу то и дело стали попадать в письменные источники. Авторы в большинстве своём были людьми глубоко верующими, монахами, и языческие обычаи на праздник их дико раздражали. Если автор «Ипатьевской летописи» ещё в 1262-м говорит о празднике вполне нейтрально, то «Послание игумена Памфила» 1500 года обряды решительно осуждает, называя богомерзкими. А в «Густинской летописи» XVII века автор и вовсе придумал языческого бога Купалу, которого никогда не существовало.

Как празднуют Ивана Купалу в современной России

Ивана Купала 2025 существует, несмотря на то что многие хотели уничтожить этот праздник. Фото © Shutterstock / FOTODOM / David Tadevosian

Несмотря на все эти «репрессии», Иван Купала дожил до 2025 года. Его праздновали даже в СССР, несмотря на подчёркнуто атеистический характер державы. Идеальным местом для торжества были пионерлагеря. Там Иван Купала стал детским праздником — удачно слился с пионерской традицией жечь костры, плюс традиция обливаться водой приобрела масштабные формы. В Советском Союзе пионеры упражнялись в инженерной мысли: делали из старых флаконов, пружин и пластилина брызгалки, кидались капитошками — водяными бомбами. И просто обливались из ведра. Сейчас мы живём в России, вчерашние пионеры уже выросли, а языческие традиции праздника, как и его православные корни, никого не смущают. В 2025-м в честь Ивана Купалы проводятся фестивали. Особенно много их в европейской части страны, но широко отмечают праздник и в Сибири.

Традиции праздника Ивана Купалы

Ивана Купала — какие традиции на эту дату появились у славян? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniya Stanevich

Традиции Ивана Купала — это, если честно, такая обширная тема, что одного абзаца может не хватить. Несмотря на то что праздник не очень одобряла церковь, простые крестьяне из года в год проводили его одинаково, как и тысячи лет назад: кострами, купанием и сбором трав. Кстати, есть мнение, что обряды на Ивана Купалу остаются неизменными уже более двух тысяч лет. По крайней мере Рождество Иоанна Предтечи в Константинополе в XII веке слабо отличалось от славянских и, в частности, русских обычаев. Это позволяет предположить: Иван Купала — праздник, который появился ещё у наших общих с литовцами, греками, римлянами и немцами предков. И на этот день появились особые традиции.

Ритуальные купания на Ивана Купалу

Иван Купала — обрядовые купания до рассвета были главной частью праздника в древности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Kalinovskiy

Иван Купала поэтому так и называется — в этот день можно и нужно купаться. Причём обязательно в ночь на праздник и до захода солнца. Если болела голова или ребёнок (или всё вместе), стоило ещё и помолиться Иоанну Крестителю. Он заведовал водой. Кроме того, до праздника Ильин день (20 июля) из воды выходила вся нечисть. Поэтому купаться нужно было массово, всем селом. Если у вас на селе в речке водились русалки, купаться нужно было в святых источниках. Вода, естественно, обладала целительными свойствами.

Прыжки через огонь на Ивана Купалу

Главный обряд на Ивана Купалу, или Иванов день, — это прыжки через огонь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniya Stanevich

По славянским поверьям, Иван Купала был единственным днём в году, когда вода дружила с огнём. И они вместе работали на благо человечества: лечили, очищали, защищали от злой магии. Огонь мог наделить магическими свойствами даже обрядовую еду, что была приготовлена на нём. На Купалу ритуально жертвовали первые плоды овощей и фруктов. Было принято также готовить обетную кашу, а белорусы пили на Купальскую ночь вино и пшеничное пиво.

Жечь костры в ночь на Ивана — это была святая обязанность каждого уважающего себя славянина. Для этого всей деревней собирали хворост — огромную кипу. Втыкали в него шест, на который вешали колесо или череп коровы (в Полесье). Потом строили хворостяную пирамиду и поджигали, да так, чтобы пламя устремлялось в небо! После того как такое кострище немного прогорит, можно было начинать прыжки через костёр. Они тоже обладали очистительной силой.

Сбор трав на Ивана Купалу

На Ивана Купалу обязательно начинали собирать целебные травы. Их потом сушили и хранили дома до следующего праздника. У настоящей профессиональной ведуньи такие травы часто неплохо работали. Молодёжь плела из трав венки и надевала друг на друга — и парни, и девушки. А ещё на Ивана Купалу должен был зацвести папоротник. Под этим цветком лежал огромный клад, который мог сделать простого селянина местным Илоном Маском своей губернии. Проблема заключалась в том, что папоротники в принципе не цветут — они размножаются спорами. Но это уже совсем другая история.

Гадания на Ивана Купалу

Одной из самых кощунственных для Церкви традиций на Ивана Купалу были гадания. В русской обрядности это в основном брачные гадания, которые проводила молодёжь. Например, днём на Купалу надо было сорвать две травинки, назвать их двумя именами: одну — своим, другую наречь как возлюбленного. Когда травинки завянут, нужно взглянуть на них: если тянутся друг к другу — на ваши чувства ответят. А ночью можно было сходить в поле и сорвать растение с закрытыми глазами. Название этого растения начинается на первую букву имени будущего мужа.

Иван Купала и Рождество Иоанна Предтечи — в чём связь

Рождество Иоанна Предтечи — это церковный праздник, который дал Ивану Купале название и часть обрядности. Фото © Wikipedia / Jackturner3

Между тем церковь и верующие в то же самое время празднуют Рождество Иоанна Предтечи. Это человек, который, согласно Библии, крестил самого Иисуса Христа. Они были ровесниками, а история появления Иоанна на свет была почти так же чудесна: Креститель родился в семье старых, бездетных родителей, которых считали бесплодными. Его рождению поспособствовали ангелы. Именно Иоанн начал крестить людей в реке Иордан, а потом встретил там Христа. В православной традиции празднуется только три Рождества: Христово, Рождество Богородицы и Рождество Иоанна Предтечи. Иваном Купалой праздник называется именно благодаря библейскому святому, ведь тот искупал Иисуса Христа в реке.