Что подарить на выпускной в 9 и 11 классе — идеи 2025 Подборка подарков на выпускной. Топ-20 лучших оригинальных и недорогих идей для подарков на окончание школы — в материале Life. 25 июня, 10:07 Окончание школы — повод поздравить выпускников. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / A-photographyy, Rotozey

Выпускной — это действительно значимое событие в жизни каждого ребёнка, и для многих он становится настоящим переходом во взрослую жизнь. Родители и близкие люди понимают, как это важно, и начинают готовиться к празднику заранее, чтобы сделать его действительно незабываемым. Чаще они предпочитают дарить полезные подарки, которые пригодятся выпускнику в учёбе далее.

Но не стоит забывать и о трогательных памятных подарках, которые сохранят приятные воспоминания о школьных годах. Выпускной — это не только прощание со школой, но и начало нового увлекательного этапа. Поэтому важно отметить этот момент так, чтобы он запомнился надолго. И именно для этого мы подобрали 20 идей подарков детям на выпускной под разный бюджет.

Оригинальные подарки детям на выпускной

Сладости и канцелярия приелись за годы учёбы, а потому ничего оригинального в этом нет. Что же тогда такого интересного подарить выпускнику? Вот несколько идей!

Экскурсия

Можно подарить подарок всему классу, и экскурсия в музей, по городу или в какое-то другое интересное место может быть достаточно оригинальным подарком, полученные эмоции от которого запомнятся надолго.

Отличный подарок для выпускников школы — экскурсия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Myskina6

Сертификат

Например, в магазин одежды или техники, ведь окончание школы — весомый повод обновиться. С ним ребёнок сам сможет выбрать именно то, что ему нравится и что нужно.

По стоимости сертификаты бывают разные, от 500 рублей и до десятков тысяч. Но если будете дарить сертификат в магазин одежды или обуви, то не поскупитесь и выберите номиналом побольше, ведь новый лук стоит немало.

Тур

Поездка в другой город запомнится надолго. Подарите возможность посетить Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Нижний Новгород или Казань — мест много в нашей огромной стране, выбирай не хочу.

Стоимость таких туров разная и зависит от того в основном, из какого вы города и в какой город едете, летите или плывёте. Рассчитывайте на сумму не менее 10-15 тысяч, лучше на тысяч 20. Верхней же границы тут практически нет.

Выпускникам запомнится поездка в другие города. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

Фотокнига

Можно собрать фотографии выпускника с одноклассниками и друзьями и оформить их в виде красивой фотокниги — это особый способ сохранить и поделиться самыми яркими моментами школьной жизни.

На фоне предыдущих вариантов этот, конечно, покажется дешёвым. Фотокнигу можно заказать от 2 до 5 тысяч рублей, всё зависит от объёма и качества материала.

Квест

Можно подарить интересный и запутанный квест. Такое развлечение сплотит и развеселит бывших школьников, оставив приятные воспоминания.

Стоимость квестов может варьироваться в зависимости от типа, дня недели и времени посещения. Минимальная цена — примерно 1-1,5 тысячи рублей, максимальная — 5 тысяч и более (влияет количество участников).

Фотосессия

Фотосессия для выпускников, будь то студийная или уличная в интересной локации, подарит множество положительных эмоций и приятные воспоминания об учёбе и друзьях.

Ценник на такой подарок напрямую зависит от мастерства фотографа. Начинающие или малоизвестные студии или индивидуальные специалисты за 1 час работы могут попросить от 2-3 тысяч рублей. Более известные и раскрученные — до 10 тысяч.

Ноутбук или планшет

Ноутбук или планшет понадобится будущему студенту для учёбы, особенно если он уезжает в другой город. Он пригодится для написания работ, поиска информации и поможет в конспектировании на лекциях.

Ноутбук или планшет пригодятся любому выпускнику. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Geobor

Ноутбуки, конечно, отличаются, и цены на них разнятся очень сильно. В 2025 году цены на ноутбуки варьируются от 30 до 300 тысяч рублей. Стоимость в основном зависит от задач, для которых приобретается устройство. Оптимальный для учёбы, например, можно приобрести по цене до 50 тысяч рублей.

Необычные подарки на выпускной

Если же вы хотите действительно удивить своего ребёнка, то предлагаем рассмотреть следующие варианты.

Спа-процедуры

Выпускные экзамены позади, и теперь перед молодыми людьми открываются новые горизонты. Чтобы отпраздновать этот значимый этап и расслабиться после напряжённой учёбы, идеальным вариантом станет посещение спа. Обёртывание и маски для лица порадуют девушек, а массаж и посещение банного комплекса принесут удовольствие и парням.

Спа-процедуры, конечно, существуют различные. Например, кедровая бочка обойдётся примерно в 800 рублей за сеанс, а спа-капсула — 1500 рублей. Но есть процедуры и дороже, а потому верхний порог может доходить до 3-5 тысяч рублей за час.

Сессии с психологом

Экзамены, переезд, поступление в вуз могут вызывать стресс у выпускников. Чтобы помочь справиться с эмоциями, подарите им сессии у психолога, специализирующегося на работе с подростками и молодёжью. Разовый приём стоит 2,5–6 тыс. рублей, абонемент (4–5 сеансов) — 8-25 тыс. Высококвалифицированные психологи с большим опытом могут брать до 10 000 рублей за сессию.

Обучение в автошколе

Даже если у выпускника ещё нет собственного авто, приобретённые навыки и полученные водительские права — хорошая инвестиция в будущее. При желании можно взять дополнительные занятия для того, чтобы чувствовать себя на дороге увереннее. В России обучаться в автошколе на категории А, А1, М и В можно с 16 лет, но права выдают только совершеннолетним (18 лет).

Обучаться в автошколе можно с 16 лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DuxX

Цена на обучение в автошколе варьируется от города к городу. В Москве, например, она составляет в среднем 45 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 35 тыс. руб.

Электросамокат

Такой транспорт окажется очень полезным и позволит будущему студенту быть намного мобильнее и везде успевать. Для управления электросамокатами с мощностью более 250 Вт и максимальной скоростью выше 25 км/ч требуется водительское удостоверение категории М, которое можно получить только с 16 лет. Бюджетные модели с базовыми функциями, скоростью до 25 км/ч, запасом хода 20–30 км стоят 20–40 тыс рублей.

Принтер

Не совсем уж необычный, но точно полезный подарок, так как во время учёбы в вузе или колледже придётся очень много чего печатать, а обращаться в копировальные центры выйдет в копеечку.

Принтеры бывают разные: струйные, лазерные, с системой картриджей или с СНПЧ. Выгоднее всего брать последние: они демократичны по цене и просты в обслуживании. Нормальный дешёвый принтер можно легко купить за 15 тысяч, что-то посерьёзнее обойдётся в 25-30.

Проектор

В учёбе он пригодится мало где, но вот для развлечения и приятного времяпрепровождения с друзьями вечером за просмотром фильма на большом экране точно подойдёт.

Одним из необычных подарков для выпускников может стать проектор. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Стоимость проектора зависит от разрешения выдаваемой им картинки. Такое устройство можно приобрести от 15 до 100 тысяч рублей.

Прогулка на яхте

Если в вашем городе можно устроить такое, то почему бы и нет — незабываемые впечатления гарантированы!

На небольшом катере можно покататься примерно за 5 тысяч рублей в час, а вот стандартная парусная яхта обойдётся тысяч в 10-15.

Недорогие подарки детям на выпускной

Если возможности подарить что-то дорогое нет, есть и бюджетные варианты, которые наверняка понравятся виновникам торжества.

Настольная лампа с зарядкой

Настольная лампа с беспроводной или USB-зарядкой — это удобный и полезный гаджет. Она имеет разные режимы свечения, защищает глаза и позволяет заряжать несколько устройств одновременно.

Стоят эти лампы не так уж и много. Такой гаджет на маркетплейсе можно легко урвать за 1500-3000 рублей.

Кресло-мешок

Классное мягкое кресло-мешок — это идеальная вещь для подростка, стремящегося к удобству и стильному оформлению своей комнаты.

Кресло-мешок будет хорошим подарком для выпускника. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

Мешки-кресла, конечно, будут немного дороже ламп. Посмотрев несколько страниц разных торговых площадок, можно составить примерный диапазон цен — от 2,5 до 10 тысяч рублей. По большей части стоимость зависит от материала и размера.

Рюкзак или сумка

Будущему студенту точно пригодится вместительный рюкзак или стильная сумка для книг и конспектов. К тому же сейчас они бывают со всякими «плюшками», например с USB-портами для зарядки гаджетов от пауэрбанка, который можно подключить к кабелю в рюкзаке и не доставать, чтобы подзарядить телефон.

Ценники тоже сильно разнятся, но легко можно найти неплохой рюкзак за полторы-две тысячи рублей. А если нужен какой-то «навороченный», есть варианты за 5-10 тысяч.

Подушка или кружка с фотографией

И память, и практичность. На подушке или чашке можно напечатать фото с друзьями или какого-то памятного школьного дня.

Цена подушки во многом зависит от её размера, материала ткани и набивки. Вариант этот довольно бюджетный — 1500-3000 рублей.

Флешка

Флешка часто незаменима, если надо хранить много учебных материалов и документов. Сейчас они представлены в самых разных формах — от простых до самых креативных. Можно взять и ту, которую студент будет носить как брелок.

На маркетплейсах цена флешек варьируется от 200 до двух тысяч рублей.

Беспроводные наушники

Такие наушники — модный, полезный и удобный аксессуар — позволят не только слушать музыку, но и учебные материалы или подкасты по дороге на пары или обратно.

Выпускнику можно подарить наушники. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Atstock Productions

Необязательно брать «эппловские», есть немало достойных вариантов, которые звучат не хуже, а стоят в разы меньше. Вполне можно приобрести добротные наушники за 5-10 тысяч. А если поискать подольше, то можно урвать по скидке и за тысячи 2-3.

Как выбрать подарок на выпускной

Выбирая подарок для ребёнка на выпускной, важно помнить, что он должен вызывать положительные эмоции и оставлять приятные воспоминания. Конечно, полезные вещи имеют свою ценность, но, если подарок окажется скучным, он может разочаровать выпускника.

Старайтесь мыслить так, как мыслит подросток: понравился бы вам этот подарок в юном возрасте? Если ответ положительный, то смело покупайте и дарите.

Не забывайте, что подарок должен быть выбран с душой. Если вы не уверены в своём выборе, лучше остановиться на чём-то простом, например на именной ручке или забавном брелке, чем дарить что-то ненужное и неинтересное.

Когда речь идёт о подарках для класса, старайтесь избегать личных предметов, таких как косметика или аксессуары. Угадать со вкусами каждого будет сложно.

Авторы Андрей Ананьев