Ислам, барокамера и витилиго: что скрывал король поп-музыки Майкл Джексон

25 июня 2009 года артист скончался. Это стало полнейшей неожиданностью для почитателей певца и широкой публики — Майкл готовил грандиозный мировой тур c пророческим называнием This is it («Вот и всё»). До сих пор идут горячие споры по поводу причины такой скоропостижной смерти. Помимо передозировки снотворным средством пропофолом, называют также заказное убийство или месть каких-то тайных структур. Впоследствии личный врач Майкла, Конрад Мюррей, оказался в тюрьме за халатное отношение к своему звёздному пациенту. Говорили, что доктор отсутствовал в комнате около получаса, пока Джексон медленно и мучительно умирал. Похороны звезды стали одним из самых масштабных событий лета 2009 года.