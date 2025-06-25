Ислам, барокамера и витилиго: что скрывал король поп-музыки Майкл Джексон 16 лет назад, 25 июня 2009 года, мир потрясла новость о внезапной смерти музыканта, танцора и филантропа Майкла Джексона. Ещё при жизни кумира миллионов сопровождали громкие скандальные истории. Подробнее — в материале Life.ru 24 июня, 21:31 Вы не поверите, во что верил Майкл Джексон! Обложка © Getty Images / KMazur

Майкл Джексон, уже при жизни получивший «титул» короля поп-музыки, — безусловно, одна из самых ярких звёзд, когда-либо зажигавшихся на музыкальном олимпе. Талантливый певец, одарённый танцор, поэт и музыкант, филантроп и предприниматель: каким же был этот загадочный человек?

Детство Майкла Джексона: жестокий отец и ранняя слава

Детства в общепринятом понятии у Майкла никогда не было — с пяти лет он выступал в музыкальном квинтете The Jackson 5 вместе со старшими братьями. В восемь лет он уже стал солистом. Отец, Джозеф Джексон, будучи менеджером коллектива, нещадно бил сыновей, если ему казалось, что они плохо спели или станцевали. Братья шутили, что Майкл приобрел свою уникальную пластику, уворачиваясь от отцовского ремня. Мать же практически не смела встать на защиту детей.

Певец с детства боялся темноты. Это усугубилось оттого, что отец как-то решил его проучить и ночью влез в комнату в страшной маске. Поэтому Майкл почти всю жизнь спал с включённым светом.

Квинтет The Jackson 5. Майкл — в середине. Фото © Wikipedia / CBS Television.

Пластические операции Майкла Джексона: правда о носе и барокамере

Певец всегда очень строго подходил к оценке своего внешнего вида. Достоверно неизвестно, сколько точно было операций, но можно смело утверждать, что какие-то вмешательства точно были сделаны. Так или иначе, внешность артиста в начале и в конце карьеры разительно отличается, и дело тут вовсе не в возрастных изменениях. Джексон был одержим формой своего носа, с каждым разом стараясь сделать его всё тоньше и незаметней. В какой-то момент хрящи стали разрушаться, у Майкла начались проблемы с дыханием. Детство также повлияло на это — отец издевался над младшим сыном из-за его крупного носа, свойственного негроидной расе.

Утверждения об отбеливании Майклом кожи возникли из-за его наследственной болезни витилиго — нарушения пигментации. Она обострилась после того, как артист в 1984 году получил ожоги головы третьей степени на съёмках рекламы Pepsi из-за неправильно сработавшей пиротехники. После этого потребовалось восстановление повреждённой кожи и волосяного покрова. Витилиго также требовало нанесения грима и избегания солнечных лучей — по этой причине певец был вынужден носить маску, головной убор и ходить под зонтиком.

Майкл Джексон перенёс множество пластических операций. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Вместо получения личной многомиллионной компенсации от Pepsi музыкант решил открыть с помощью этой компании детский ожоговый центр. Джексона попросили прорекламировать кислородную барокамеру для пациентов. Для фото артист лёг внутрь устройства с закрытыми глазами. Это фото облетело мир, породив сплетни о том, что в погоне за долголетием Майкл Джексон спит в барокамере. На самом деле он забирался туда всего раз.

Личная жизнь Майкла Джексона: браки, дети и дружба со звёздами

У Майкла так и не получилось создать собственную полноценную семью, но он был женат дважды: на дочери короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Лизе Марии и на медсестре Дебби Роу. Последний брак был заключён ради рождения сына Принса Майкла и дочери Пэрис. Существуют сведения, что эти дети — не родные Джексону, а причиной их появления было просто безумное желание быть отцом.

Майкл Джексон с женой Лизой Мари Пресли. Фото © Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis

Злопыхатели называли союз Джексона и Лизы Марии Пресли также фиктивным, так как они расписались в Доминикане, по законам которой женщина не может выйти замуж, если после развода не прошло трёх месяцев, а Лиза тогда только рассталась с предыдущим супругом. Как бы там ни было, в отношениях с женским полом артист всегда оставался очень робким — об этом говорили и писали многие его современники. А может, он просто не сумел быть по-настоящему счастливым.

При этом музыканта связывала крепкая дружба со знаменитыми женщинами. Он хорошо общался с принцессой Уэльской Дианой, которая была его поклонницей и особенно любила композицию Dirty Diana. Певец близко дружил и с легендой Голливуда Элизабет Тейлор — их объединял интерес к благотворительности, а также опыт детства под прицелом камер. Лиз всегда поддерживала Майкла и уверяла, что это их общение для неё более ценно, чем романтические отношения. Свой последний брак знаменитая актриса заключила именно на территории ранчо Джексона «Неверленд».

— Элизабет — это человек, который всегда понимал меня. Она знает, каково это — быть на вершине, но при этом чувствовать себя одиноким, — говорил Майкл Джексон.

Майкл Джексон и Элизабет Тейлор. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency

Джексон также дружил с певицей Дайаной Росс и актрисой Брук Шилдс. Был поклонником Фредди Меркьюри и группы Queen. Легенды музыки даже пытались записать совместный альбом, но работа не продвинулась.

Скандалы вокруг Майкла Джексона: правда и ложь о «Неверленде»

Майкл Джексон обожал детей. Ещё в начале своей блестящей карьеры он построил огромное ранчо «Неверленд» (страна Неверленд или Нетландия — волшебный остров вечного детства из сказки о Питере Пене) — по сути огромный парк аттракционов с собственным зоопарком, кинотеатром и железной дорогой. Есть мнение, что такая безграничная любовь была связана с психологической травмой детства: певец никогда не был счастливым ребёнком, и потому так хотел осчастливить других детей.

Ранчо «Неверленд».Фото © Wikipedia / John Wiley

Многие знают об обвинениях в адрес Майкла, которые посыпались ещё в начале девяностых: певцу приписывали преступления против половой неприкосновенности детей. Не так давно вышел документальный фильм «Покидая Неверленд», где два бывших поклонника — Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон — пытаются очернить репутацию Джексона своими голословными обвинениями. Так, один из них уверял, что певец якобы возил его в парижский Диснейленд, который в то время даже не действовал, и подобных несостыковок в повествовании много. Обвинения вывели даже из вполне стандартной фразы «I love you», которую певец часто употреблял. А домработница, заявившая, что видела музыканта с ребёнком, позже призналась, что оговорила Джексона за деньги. В смене показаний из корыстных побуждений призналась и мать экс-фаната.

Майкл Джексон и Джеймс Сейфчак (справа) на Гавайях, январь 1988 года. Фото © Wikipedia / Alan Light

Майкл Джексон и ислам: почему он сменил имя на Микаил?

Очень немногие знают о смене Майклом Джексоном веры. Музыкант родился в семье «Свидетелей Иеговы»*, но всегда интересовался вопросами религии. В 1989 году в ислам перешёл его брат Джермен, продюсер артиста также был мусульманином. Певец говорил, что религия пророка Мухаммада больше всего соответствует его убеждениям, и в 2008 году в Лос-Анджелесе в присутствии имама произнёс шахаду — исламский символ веры и сменил имя на Микаил ибн Юсуф абу Эмир аль-Гари Джексон.

Смерть Майкла Джексона: пропофол, заговор или ошибка врача?

Похороны Майкла Джексона в 2009 году. Фото © Getty Images / Handout

25 июня 2009 года артист скончался. Это стало полнейшей неожиданностью для почитателей певца и широкой публики — Майкл готовил грандиозный мировой тур c пророческим называнием This is it («Вот и всё»). До сих пор идут горячие споры по поводу причины такой скоропостижной смерти. Помимо передозировки снотворным средством пропофолом, называют также заказное убийство или месть каких-то тайных структур. Впоследствии личный врач Майкла, Конрад Мюррей, оказался в тюрьме за халатное отношение к своему звёздному пациенту. Говорили, что доктор отсутствовал в комнате около получаса, пока Джексон медленно и мучительно умирал. Похороны звезды стали одним из самых масштабных событий лета 2009 года.

Но самые смелые поклонники певца утверждают, что он жив, и находят тому свидетельства. По их мнению, артист устал от скандальной славы, публичности и долгов и потому решил скрыться.

*Запрещённая в России экстремистская организация