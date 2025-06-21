Фамилия без «Ц», нэцке и прототип «Восьмиклассницы»: 5 неожиданных фактов о Викторе Цое 21 июня 1962 года родился советский рок-музыкант, солист группы «Кино» Виктор Цой. Его песни даже спустя десятилетия остаются достаточно популярными среди россиян. Самые интересные, но в то же время необычные факты о жизни и творчестве Цоя — в материале Life.ru. 20 июня, 21:15 Виктор Цой — рок-музыкант, чьи композиции уже прочно вошли в культуру. Коллаж © Life.ru Фото © РИА Новости / Алексей Майшев, © Youtube / Тимур Баширов

«Гарин и гиперболоиды»

Цой сегодня известен всем как солист группы «Кино», но музыкальный коллектив не всегда имел такое название. Сначала он играл на бас-гитаре в группе «Палата № 6», также выступал на концертах коллектива «Автоматические удовлетворители».

В 1981 году во время отдыха в Крыму Цой вместе со своими товарищами Алексеем Рыбиным и Олегом Валинским решили создать собственную группу — «Гарин и гиперболоиды». Столь необычное название происходит из романа Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Но вскоре они решили сменить название на более ёмкое и понятное поклонникам. Цой и Рыбин перебрали кучу вариантов, но к компромиссу так и не пришли. Но как это обычно бывает, проблему решил случай.

Одним вечером друзья обратили внимание на вывеску кинотеатра «Космонавт», где светилось слово «кино». Так в 1982 году появилось новое название группы, которой суждено было стать легендарной.

Цой начинал петь в группе «Гарин и гиперболоиды». Фото © Getty Images / Joanna Stingray

Прототип «Восьмиклассницы»

Одним из хитов Виктора Цоя считается песня «Восьмиклассница». Но мало кто знает, что у героини этой композиции есть реальный прототип — Дженни Яснец. Её с музыкантом познакомил художник Андрей Медведев, который готовил 15-летнюю школьницу к поступлению в Художественно-промышленную академию. После этого Цой часто общался с Яснец, а она посещала его концерты. Именно эта девушка и вдохновила певца к написанию «Восьмиклассницы».

Песня вышла в 1982 году и со временем стала одной из самых популярных композиций Цоя.

Любовь к Азии

Цой, видимо, памятуя о своих корнях, серьёзно увлекался Азией. Ему нравилось японское искусство, особенно фигурки нэцке — он вырезал их из дерева, так как был почти профессиональным резчиком. Также его привлекала философия минимализма, отсюда и лаконичный, таинственный сценический образ в чёрном. Музыкант любил и жёлтый — на Востоке он часто считается цветом вечности.

Цой занимался карате, его кумиром был мастер боевых искусств Брюс Ли. Друзья и поклонники рокера считали, что у них много общего.

Каратист и актёр Брюс Ли. Фото © Кадр из фильма «Игра смерти», режиссёры Роберт Клауз, Брюс Ли, сценаристы Роберт Клауз, Брюс Ли / Kinopoisk

Настоящая фамилия

Известно, что отец Виктора Цоя, Роберт Максимович, кореец, а мама, Валентина Васильевна, — русская. Интересно другое — есть ли в Корее его однофамильцы? И здесь не всё так просто.

В корейском языке нет буквы «Ц» и соответствующего звука, поэтому ни в Северной, ни в Южной Корее человека по фамилии Цой не встретить. Прадед рокера по отцу, Чхуэ (Чхве) Ён Нам, родился в деревне Сонджин на территории нынешней КНДР, а впоследствии перебрался во Владивосток, где женился на девушке из корё-сарам — этнических корейцев, живущих в России, носящих русские имена и переделывающих фамилии на европейский лад. Его сын, дед музыканта, урождённый Цой Сын Дюн, позже был записан как Максим Максимович Цой.

Сама фамилия Чхуэ является древней и довольно известной в Корее. Она переводится как «высота».

Именем Цоя названы астероид и вид клещей

В настоящее время в Москве находится Стена Цоя, которая ежегодно в памятные даты становится местом притяжения фанатов артиста. Недавно её отреставрировали. В Санкт-Петербурге бережно хранят кочегарку, в которой работал и репетировал Цой. Также в российских городах его имя носят улицы и скверы, а в Алма-Ате ему установлен памятник.

Стена Цоя в Москве до сих пор собирает поклонников музыканта. Фото © РИА Новости / Алексей Майшев

В то же самое время память о нём жива и в не совсем обычных предметах. В частности, именем Виктора Цоя назван астероид № 2740. Он был открыт 26 сентября 1974 года советским астрономом Людмилой Журавлёвой в Крымской астрофизической обсерватории и 12 сентября 1992 года назван в честь советского рок-музыканта.

Также его именем названа разновидность клещей. В 2019 году российский учёный Сергей Ермилов обнаружил и описал новый вид непаразитных панцирных клещей, который он обнаружил в Малайзии. Долго придумывать название новому виду Ермилов не стал и назвал их в честь своего кумира — Trachyoribates viktortsoii.