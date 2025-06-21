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Фамилия без «Ц», нэцке и прототип «Восьмиклассницы»: 5 неожиданных фактов о Викторе Цое

21 июня 1962 года родился советский рок-музыкант, солист группы «Кино» Виктор Цой. Его песни даже спустя десятилетия остаются достаточно популярными среди россиян. Самые интересные, но в то же время необычные факты о жизни и творчестве Цоя — в материале Life.ru.

20 июня, 21:15
Виктор Цой — рок-музыкант, чьи композиции уже прочно вошли в культуру. Коллаж © Life.ru Фото © РИА Новости / Алексей Майшев, © Youtube / Тимур Баширов

Виктор Цой — рок-музыкант, чьи композиции уже прочно вошли в культуру. Коллаж © Life.ru Фото © РИА Новости / Алексей Майшев, © Youtube / Тимур Баширов

«Гарин и гиперболоиды»

Цой сегодня известен всем как солист группы «Кино», но музыкальный коллектив не всегда имел такое название. Сначала он играл на бас-гитаре в группе «Палата № 6», также выступал на концертах коллектива «Автоматические удовлетворители».

В 1981 году во время отдыха в Крыму Цой вместе со своими товарищами Алексеем Рыбиным и Олегом Валинским решили создать собственную группу — «Гарин и гиперболоиды». Столь необычное название происходит из романа Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Но вскоре они решили сменить название на более ёмкое и понятное поклонникам. Цой и Рыбин перебрали кучу вариантов, но к компромиссу так и не пришли. Но как это обычно бывает, проблему решил случай.

Одним вечером друзья обратили внимание на вывеску кинотеатра «Космонавт», где светилось слово «кино». Так в 1982 году появилось новое название группы, которой суждено было стать легендарной.

Цой начинал петь в группе «Гарин и гиперболоиды». Фото © Getty Images / Joanna Stingray

Цой начинал петь в группе «Гарин и гиперболоиды». Фото © Getty Images / Joanna Stingray

Прототип «Восьмиклассницы»

Одним из хитов Виктора Цоя считается песня «Восьмиклассница». Но мало кто знает, что у героини этой композиции есть реальный прототип — Дженни Яснец. Её с музыкантом познакомил художник Андрей Медведев, который готовил 15-летнюю школьницу к поступлению в Художественно-промышленную академию. После этого Цой часто общался с Яснец, а она посещала его концерты. Именно эта девушка и вдохновила певца к написанию «Восьмиклассницы».

Песня вышла в 1982 году и со временем стала одной из самых популярных композиций Цоя.

Любовь к Азии

Цой, видимо, памятуя о своих корнях, серьёзно увлекался Азией. Ему нравилось японское искусство, особенно фигурки нэцке — он вырезал их из дерева, так как был почти профессиональным резчиком. Также его привлекала философия минимализма, отсюда и лаконичный, таинственный сценический образ в чёрном. Музыкант любил и жёлтый — на Востоке он часто считается цветом вечности.

Цой занимался карате, его кумиром был мастер боевых искусств Брюс Ли. Друзья и поклонники рокера считали, что у них много общего.

Каратист и актёр Брюс Ли. Фото © Кадр из фильма «Игра смерти», режиссёры Роберт Клауз, Брюс Ли, сценаристы Роберт Клауз, Брюс Ли / Kinopoisk

Каратист и актёр Брюс Ли. Фото © Кадр из фильма «Игра смерти», режиссёры Роберт Клауз, Брюс Ли, сценаристы Роберт Клауз, Брюс Ли / Kinopoisk

Настоящая фамилия

Известно, что отец Виктора Цоя, Роберт Максимович, кореец, а мама, Валентина Васильевна, — русская. Интересно другое — есть ли в Корее его однофамильцы? И здесь не всё так просто.

В корейском языке нет буквы «Ц» и соответствующего звука, поэтому ни в Северной, ни в Южной Корее человека по фамилии Цой не встретить. Прадед рокера по отцу, Чхуэ (Чхве) Ён Нам, родился в деревне Сонджин на территории нынешней КНДР, а впоследствии перебрался во Владивосток, где женился на девушке из корё-сарам — этнических корейцев, живущих в России, носящих русские имена и переделывающих фамилии на европейский лад. Его сын, дед музыканта, урождённый Цой Сын Дюн, позже был записан как Максим Максимович Цой.

Сама фамилия Чхуэ является древней и довольно известной в Корее. Она переводится как «высота».

Именем Цоя названы астероид и вид клещей

В настоящее время в Москве находится Стена Цоя, которая ежегодно в памятные даты становится местом притяжения фанатов артиста. Недавно её отреставрировали. В Санкт-Петербурге бережно хранят кочегарку, в которой работал и репетировал Цой. Также в российских городах его имя носят улицы и скверы, а в Алма-Ате ему установлен памятник.

Стена Цоя в Москве до сих пор собирает поклонников музыканта. Фото © РИА Новости / Алексей Майшев

Стена Цоя в Москве до сих пор собирает поклонников музыканта. Фото © РИА Новости / Алексей Майшев

В то же самое время память о нём жива и в не совсем обычных предметах. В частности, именем Виктора Цоя назван астероид № 2740. Он был открыт 26 сентября 1974 года советским астрономом Людмилой Журавлёвой в Крымской астрофизической обсерватории и 12 сентября 1992 года назван в честь советского рок-музыканта.

Также его именем названа разновидность клещей. В 2019 году российский учёный Сергей Ермилов обнаружил и описал новый вид непаразитных панцирных клещей, который он обнаружил в Малайзии. Долго придумывать название новому виду Ермилов не стал и назвал их в честь своего кумира — Trachyoribates viktortsoii.

Таинственный рисунок Виктора Цоя фломастерами продали на аукционе за целое состояние
Таинственный рисунок Виктора Цоя фломастерами продали на аукционе за целое состояние
Авторы
Альмир Хабибуллин
Альмир Хабибуллин
Екатерина Субботина
Екатерина Субботина
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