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Регион
28 июня, 15:48

Переменчивый июль: Синоптик дал прогноз на второй месяц лета в Центральной России

Синоптик Леус: К середине июля в Центральную России придёт умеренная жара

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Центральной России к середине июля прогнозируют умеренную жару. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«К середине месяца возобладают тёплые погодные процессы, так что регион ждёт умеренная жара»,отметил эксперт в своём телеграм-канале.

По его данным, начало июля в Центральную Россию сохранит немного пониженную температуру, характерную для июня. Однако к концу месяца температурная аномалия пойдёт на спад, и показатели вернутся к климатической норме. Леус подчеркнул, что центральные регионы страны ожидает переменчивый июль с чередованием прохладных и тёплых периодов.

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Не спешите расстраиваться, если вы рассчитывали на другую погоду в июле. У прогнозов метеорологов нет свойства гарантированно сбываться. Особенно это верно для попыток предсказать погоду на несколько недель вперёд. Как объяснил метеоролог, в прогнозах на две недели и более немного практического смысла — преимущественно они нужны для привлечения внимания.

Юрий Лысенко
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