Переменчивый июль: Синоптик дал прогноз на второй месяц лета в Центральной России

По его данным, начало июля в Центральную Россию сохранит немного пониженную температуру, характерную для июня. Однако к концу месяца температурная аномалия пойдёт на спад, и показатели вернутся к климатической норме. Леус подчеркнул, что центральные регионы страны ожидает переменчивый июль с чередованием прохладных и тёплых периодов.

Не спешите расстраиваться, если вы рассчитывали на другую погоду в июле. У прогнозов метеорологов нет свойства гарантированно сбываться. Особенно это верно для попыток предсказать погоду на несколько недель вперёд. Как объяснил метеоролог, в прогнозах на две недели и более немного практического смысла — преимущественно они нужны для привлечения внимания.