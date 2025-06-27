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27 июня, 11:38

«Погода испортится»: Москвичей призвали готовиться к очередным холодам

Синоптик Тишковец: В Москве похолодает в начале следующей недели

Москва. Обложка © Life.ru

Москва. Обложка © Life.ru

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец поделился с москвичами прогнозом погоды на выходные. По его словам, в субботу днём в столице ожидается до 20 градусов тепла. А в воскресенье столбики термометров поднимутся до 22 градусов.

Впрочем, уже в начале следующей недели в городе заметно похолодает, уверен собеседник радио «Комсомольская правда». Он подчеркнул, что после выходных погода в Москве испортится. Зато в августе будет на 1-2 градуса теплее нормы, заключил эксперт.

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Ранее Life.ru выяснил, в каких регионах России в июле будет ненастная погода. Кроме того, москвичей предупредили о кошмарной погоде до конца июня.

Борис Эльфанд
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