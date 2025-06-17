Лето не в градусах: Психолог объяснил, почему осенняя погода в июне — не повод для депрессии

Холодный июнь с дождями и температурой +15°С заставляет многих чувствовать себя обманутыми — ведь лето «должно» быть другим. Однако клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru объяснил, что проблема не в погоде, а в нашем восприятии.

Фраза «Ну вот, опять не лето» стала лейтмотивом июня для жителей мегаполисов, особенно тех, кто всю весну ждал «идеальных условий», чтобы начать жить по-настоящему. Это, по словам специалиста, проявление «синдрома отложенной жизни» — состояния, когда человек постоянно ждёт мифического «потом», вместо того чтобы жить здесь и сейчас.

Его симптомы: раздражение, ощущение бессмысленности происходящего, жалобы на всё вокруг (особенно на погоду — самая безопасная тема), и самое главное — внутренний запрет радоваться здесь и сейчас, если обстоятельства не идеальны. Станислав Самбурский Клинический психолог

Корень проблемы кроется в когнитивной ошибке планирования. Мы склонны переоценивать, как прекрасно всё будет «когда наступит лето», «когда я похудею» или «когда поменяю работу». А когда реальность не соответствует ожиданиям (вместо солнечного июня — пасмурно и мокро), возникает чувство, будто жизнь снова обманула.

Яркий пример — история предпринимателя 40 лет, который планировал «перезапустить жизнь» летом: заняться спортом, поехать в отпуск, возобновить романтику с женой. Но когда наступил холодный июнь, он почувствовал, что «снова ничего не хочется». Психолог объясняет: за этим стоит не лень, а разочарование в собственных нереалистичных ожиданиях.

Решение — не ждать «правильной» погоды или обстоятельств, а учиться жить в текущем моменте.

«Потому что лето не в градусах, а в том, насколько вы себе позволяете быть живым, даже если за окном октябрь», — заключил Самбурский.