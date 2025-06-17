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17 июня, 03:00

Лето не в градусах: Психолог объяснил, почему осенняя погода в июне — не повод для депрессии

Психолог Самбурский: Нельзя позволять плохой погоде летом портить настроение

Плохая погода летом не должна расстраивать и портить настроение. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantsev

Плохая погода летом не должна расстраивать и портить настроение. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantsev

Холодный июнь с дождями и температурой +15°С заставляет многих чувствовать себя обманутыми — ведь лето «должно» быть другим. Однако клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru объяснил, что проблема не в погоде, а в нашем восприятии.

Фраза «Ну вот, опять не лето» стала лейтмотивом июня для жителей мегаполисов, особенно тех, кто всю весну ждал «идеальных условий», чтобы начать жить по-настоящему. Это, по словам специалиста, проявление «синдрома отложенной жизни» — состояния, когда человек постоянно ждёт мифического «потом», вместо того чтобы жить здесь и сейчас.

Его симптомы: раздражение, ощущение бессмысленности происходящего, жалобы на всё вокруг (особенно на погоду — самая безопасная тема), и самое главное — внутренний запрет радоваться здесь и сейчас, если обстоятельства не идеальны.

Станислав Самбурский

Клинический психолог

Его симптомы: раздражение, ощущение бессмысленности происходящего, жалобы на всё вокруг (особенно на погоду — самая безопасная тема), и самое главное — внутренний запрет радоваться здесь и сейчас, если обстоятельства не идеальны.
Его симптомы: раздражение, ощущение бессмысленности происходящего, жалобы на всё вокруг (особенно на погоду — самая безопасная тема), и самое главное — внутренний запрет радоваться здесь и сейчас, если обстоятельства не идеальны.
Чередование циклонов: Летом в Петербурге ожидаются погодные аномалии
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Корень проблемы кроется в когнитивной ошибке планирования. Мы склонны переоценивать, как прекрасно всё будет «когда наступит лето», «когда я похудею» или «когда поменяю работу». А когда реальность не соответствует ожиданиям (вместо солнечного июня — пасмурно и мокро), возникает чувство, будто жизнь снова обманула.

Яркий пример — история предпринимателя 40 лет, который планировал «перезапустить жизнь» летом: заняться спортом, поехать в отпуск, возобновить романтику с женой. Но когда наступил холодный июнь, он почувствовал, что «снова ничего не хочется». Психолог объясняет: за этим стоит не лень, а разочарование в собственных нереалистичных ожиданиях.

Решение — не ждать «правильной» погоды или обстоятельств, а учиться жить в текущем моменте.

«Потому что лето не в градусах, а в том, насколько вы себе позволяете быть живым, даже если за окном октябрь», — заключил Самбурский.

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Ранее Life.ru рассказал, как сильнейший град поразил Россию. Сразу в нескольких регионах страны прошли мощные дожди, которые сопровождались крупными льдинами. Осадки разбили стёкла, а обледеневшие ветви деревьев попадали на машины.

Станислав Самбурский
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