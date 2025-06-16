Давление, ливни и +8°: Названы регионы России, куда на неделю придёт «осень»

На следующей неделе в европейской части России ожидается похолодание. Температура воздуха в большинстве регионов будет на 2-3 градуса ниже нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Например, на юге европейской России, включая Краснодарский край, Крым и Ставрополье, ожидается комфортная для отдыха температура 23-26 градусов. Похолодание также коснётся Северо-Западного федерального округа, где в большинстве регионов температура опустится ниже среднемноголетних значений, хотя в Мурманске и Санкт-Петербурге она будет близка к норме.

В то же время, в первой половине недели на Урале прогнозируется жара до 30-32 градусов в Свердловской и Челябинской областях. Однако с 17 июня ожидается снижение температуры до нормы (22-25 градусов), а затем, к концу недели, небольшое похолодание на 2-3 градуса ниже нормы (19-22 градуса).

Москву же с 19 июня накроет «скучновато-осенняя» погода, которая продлиться до конца недели. В четверг в столице ожидается сильный дождь, в пятницу – небольшой. В выходные дни осадки прекратятся, но атмосферное давление повысится.

Несмотря на это, в городе установится холодная погода с температурой воздуха от +15 до +17 градусов днём и от +8 до +10 градусов ночью. Вильфанд отметил, что во второй половине недели температура будет примерно на 4 градуса ниже климатической нормы.