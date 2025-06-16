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Регион
16 июня, 05:47

Давление, ливни и +8°: Названы регионы России, куда на неделю придёт «осень»

Вильфанд: Похолодание затронет всю европейскую часть России с 19 июня

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На следующей неделе в европейской части России ожидается похолодание. Температура воздуха в большинстве регионов будет на 2-3 градуса ниже нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Например, на юге европейской России, включая Краснодарский край, Крым и Ставрополье, ожидается комфортная для отдыха температура 23-26 градусов. Похолодание также коснётся Северо-Западного федерального округа, где в большинстве регионов температура опустится ниже среднемноголетних значений, хотя в Мурманске и Санкт-Петербурге она будет близка к норме.

В то же время, в первой половине недели на Урале прогнозируется жара до 30-32 градусов в Свердловской и Челябинской областях. Однако с 17 июня ожидается снижение температуры до нормы (22-25 градусов), а затем, к концу недели, небольшое похолодание на 2-3 градуса ниже нормы (19-22 градуса).

Москву же с 19 июня накроет «скучновато-осенняя» погода, которая продлиться до конца недели. В четверг в столице ожидается сильный дождь, в пятницу – небольшой. В выходные дни осадки прекратятся, но атмосферное давление повысится.

Несмотря на это, в городе установится холодная погода с температурой воздуха от +15 до +17 градусов днём и от +8 до +10 градусов ночью. Вильфанд отметил, что во второй половине недели температура будет примерно на 4 градуса ниже климатической нормы.

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Ранее Life.ru рассказал, как сильнейший град поразил Россию. Сразу в нескольких регионах страны прошли мощные дожди, которые сопровождались крупными льдинами. Подобные осадки разбили стёкла, а обледеневшие ветви деревьев попадали на машины. Летний катаклизм накрыл, в частности, Краснодарский край, улицы местами затопило.

Наталья Афонина
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