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12 июня, 18:00

Погода нелётная: Град и ливень обрушились на несколько регионов России

Град и ливень обрушились на несколько регионов России

В Кировской области выпал град. Обложка © Telegram / Любительская Метеорология в Кирове

В Кировской области выпал град. Обложка © Telegram / Любительская Метеорология в Кирове

Мощные дожди и град обрушились на несколько регионов России. Жители делятся шокирующими кадрами в телеграм-каналах.

В Кировской области выпал град. Видео © Telegram / Любительская Метеорология в Кирове

Жители нескольких сел Кировской области переживают настоящий кошмар из-за обрушившегося ледяного шторма. В Лянгасово, Советске, Знаменке, Нагорске, Санчурске и Яранске находиться на улице крайне опасно: ледяные осадки бьют стекла, а обледеневшие ветви деревьев рушатся на машины.

Непогода разгулялась и в Краснодарском крае. Град выпал в Северском, Лабинском и Крымском районах и в городе Усть-Лабинск. Улицы местами затопило. Например, в Псебае машинам приходится «переплывать» залитый водой участок.

В Ставрополье на проезжей части образовались целые реки, затрудняя движение. Госавтоинспекция предупредила жителей, что при вождении транспортного средства следует сохранять бдительность и покрепче держаться за руль.

В Ставропольском крае дожди затопили дороги. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

Поваленные деревья, затопленные улицы: Ураган вновь обрушился на Москву и область
Поваленные деревья, затопленные улицы: Ураган вновь обрушился на Москву и область

Ранее сообщалось, что в Тюмени выпали самые настоящие сугробы тополиного пуха. Большинство дорог в городе сейчас покрыты плотным слоем пуха, из-за чего создаётся впечатление будто это снег или пена.

Юлия Сафиулина
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