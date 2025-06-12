Погода нелётная: Град и ливень обрушились на несколько регионов России

Мощные дожди и град обрушились на несколько регионов России. Жители делятся шокирующими кадрами в телеграм-каналах.

В Кировской области выпал град. Видео © Telegram / Любительская Метеорология в Кирове

Жители нескольких сел Кировской области переживают настоящий кошмар из-за обрушившегося ледяного шторма. В Лянгасово, Советске, Знаменке, Нагорске, Санчурске и Яранске находиться на улице крайне опасно: ледяные осадки бьют стекла, а обледеневшие ветви деревьев рушатся на машины.

Непогода разгулялась и в Краснодарском крае. Град выпал в Северском, Лабинском и Крымском районах и в городе Усть-Лабинск. Улицы местами затопило. Например, в Псебае машинам приходится «переплывать» залитый водой участок.

В Ставрополье на проезжей части образовались целые реки, затрудняя движение. Госавтоинспекция предупредила жителей, что при вождении транспортного средства следует сохранять бдительность и покрепче держаться за руль.

В Ставропольском крае дожди затопили дороги. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья