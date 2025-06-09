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Регион
9 июня, 16:45

Поваленные деревья, затопленные улицы: Ураган вновь обрушился на Москву и область

SHOT: На Московский регион вновь обрушился сильный ливень с ветром

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

Столичный регион продолжает бороться с последствиями сильного ненастья. В Коломне упавшее дерево во дворе жилого дома повредило сразу пять припаркованных автомобилей, а в Орехово-Зуево выпал крупный град размером с помидорки черри. В Москве ливневые потоки уже затопили некоторые улицы, создавая проблемы для транспорта и пешеходов, сообщает SHOT.

Непогода в Московском регионе. Видео © SHOT

Спасатели МЧС усилили мониторинг обстановки и настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности. По данным метеорологов, ухудшение погодных условий с сильным ветром, ливнями и грозами сохранится до позднего вечера. Власти просят жителей воздержаться от поездок по городу без крайней необходимости и избегать нахождения вблизи деревьев и линий электропередач.

Особую опасность представляют порывы ветра, достигающие ураганной силы, которые могут вызывать падение деревьев и рекламных конструкций. В таких условиях лучше воздержаться от использования мобильных телефонов на открытой местности во время грозы.

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Ранее стало известно об инциденте с молнией в Подмосковье. Удар молнии пришёлся в беседку с отдыхающими людьми, восемь человек пострадали. Несчастный случай произошёл на пляже «Слобода» неподалёку от Видного.

Юрий Лысенко
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