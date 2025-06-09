«Проседает вниз»: Синоптик раскрыл, какая погода ждёт москвичей на праздничной неделе
Синоптик Шувалов: Температура в плюс 20 градусов продержится в Москве до 12 июня
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Жители Москвы в первые дни июня успели столкнуться с жарой и сильными ливнями с грозой. В понедельник, 9 июня, столицу также может накрыть дождь и даже град. Что будет с погодой на текущей неделе и стоит ли ожидать похолодания, спрогнозировал синоптик Александр Шувалов.
«Впереди нас ждёт понижение температуры. Если сегодня ещё такой относительно июльский день, правда, с дождями, грозами, <…> то завтра уже без осадков, грозовой фронт уходит на восток, и температура довольно хорошо проседает вниз», — подчеркнул специалист в беседе с 360.ru.
Синоптик отметил, что Москву и Подмосковье ожидает температура в плюс 20-22 градуса. По его словам, подобная погода продержится до Дня России — 12 июня. А уже в пятницу, 13 июня, ожидается очередной дождь.
Напомним, накануне в Москву пришли град, сильный ветер и мощный дождь. В управлении МЧС предупреждали, что погода останется ненастной до конца дня. Эксперты также уведомили горожан о вероятности формирования смерчей. Страшный грозовой фронт пронёсся по области и столице.