«Проседает вниз»: Синоптик раскрыл, какая погода ждёт москвичей на праздничной неделе

Жители Москвы в первые дни июня успели столкнуться с жарой и сильными ливнями с грозой. В понедельник, 9 июня, столицу также может накрыть дождь и даже град. Что будет с погодой на текущей неделе и стоит ли ожидать похолодания, спрогнозировал синоптик Александр Шувалов.

«Впереди нас ждёт понижение температуры. Если сегодня ещё такой относительно июльский день, правда, с дождями, грозами, <…> то завтра уже без осадков, грозовой фронт уходит на восток, и температура довольно хорошо проседает вниз», — подчеркнул специалист в беседе с 360.ru.