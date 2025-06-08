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Регион
8 июня, 11:12

«Есть вероятность смерчей»: Ураган с порывами до 25 метров обрушился на Москву

В МЧС предупредили москвичей о ливне, грозе и граде до конца воскресенья

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые сохранятся до конца воскресенья. По прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются град, ливень и сильный ветер.

Ураган в Москве. Видео © SHOT

«В ближайший час с сохранением до 21:00 мск 8 июня местами по Москве ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, сильный град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 20-25 м/с», — говорится в сообщении пресс-службе главка. Кроме того, есть вероятность формирования смерчей.

МЧС и московские власти предупредили горожан о мерах безопасности в непогоду: автомобили рекомендуется парковать в защищённых местах, на улицах следует избегать рекламных конструкций и шатких сооружений, а также не оставлять детей без присмотра. Комплекс городского хозяйства столицы присоединился к рекомендациям, призвав жителей и гостей Москвы проявлять повышенную осторожность во время ухудшения погодных условий.

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Ранее сообщалось, что в июне 2025 года жителей Москвы и Санкт-Петербурга ожидает переменчивая погода — от знойной жары до проливных дождей. По данным Life.ru, в ряде регионов России синоптики прогнозируют нестабильный температурный фон.

Александра Мышляева
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