«Есть вероятность смерчей»: Ураган с порывами до 25 метров обрушился на Москву

Столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые сохранятся до конца воскресенья. По прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются град, ливень и сильный ветер.

Ураган в Москве. Видео © SHOT

«В ближайший час с сохранением до 21:00 мск 8 июня местами по Москве ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, сильный град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 20-25 м/с», — говорится в сообщении пресс-службе главка. Кроме того, есть вероятность формирования смерчей.

МЧС и московские власти предупредили горожан о мерах безопасности в непогоду: автомобили рекомендуется парковать в защищённых местах, на улицах следует избегать рекламных конструкций и шатких сооружений, а также не оставлять детей без присмотра. Комплекс городского хозяйства столицы присоединился к рекомендациям, призвав жителей и гостей Москвы проявлять повышенную осторожность во время ухудшения погодных условий.