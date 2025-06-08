Страшный грозовой фронт над Москвой засняли на видео
Очевидцы публикуют видео мощного грозового фронта, накрывшего Москву
В Москве и Подмосковье разыгралась настоящая стихия — жители массово публикуют в соцсетях и впечатляющие кадры разгула природы. На фотографиях и видео — зловещие свинцовые тучи, пронзаемые ослепительными молниями, и тропической силы ливни, обрушившиеся на юго-запад столицы.
Грозовой фронт в Москве. Видео © Telegram / Твоя Москва
Тучи принесли в столицу град, сильный ветер и мощный дождь. В управлении МЧС предупредили, что погода останется ненастной до конца дня. Эксперты также уведомили горожан о вероятности формирования смерчей.