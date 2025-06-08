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Регион
8 июня, 12:28

Страшный грозовой фронт над Москвой засняли на видео

Очевидцы публикуют видео мощного грозового фронта, накрывшего Москву

Гроза в Москве. Обложка © Telegram / Твоя Москва

Гроза в Москве. Обложка © Telegram / Твоя Москва

В Москве и Подмосковье разыгралась настоящая стихия — жители массово публикуют в соцсетях и впечатляющие кадры разгула природы. На фотографиях и видео — зловещие свинцовые тучи, пронзаемые ослепительными молниями, и тропической силы ливни, обрушившиеся на юго-запад столицы.

Грозовой фронт в Москве. Видео © Telegram / Твоя Москва

Гроза в Москве. Обложка © Telegram / Твоя Москва

Гроза в Москве. Обложка © Telegram / Твоя Москва

Гроза в Москве. Обложка © Telegram / Твоя Москва

Гроза в Москве. Обложка © Telegram / Твоя Москва

Тучи принесли в столицу град, сильный ветер и мощный дождь. В управлении МЧС предупредили, что погода останется ненастной до конца дня. Эксперты также уведомили горожан о вероятности формирования смерчей.

Появилось страшно красивое видео с моментом удара молнии в Останкинскую телебашню
Появилось страшно красивое видео с моментом удара молнии в Останкинскую телебашню
Юрий Лысенко
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