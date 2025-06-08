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8 июня, 11:40

Появилось страшно красивое видео с моментом удара молнии в Останкинскую телебашню

Молния ударила в Останкинскую телебашню

Обложка © VK / ЧП Москва | ДТП

Обложка © VK / ЧП Москва | ДТП

В Москве прошла первая летняя гроза: разряд молнии попал в Останкинскую телебашню. Жара и духота сменились бурей, а синоптики не исключают возможность смерча.

Молния. Видео © VK / ЧП Москва | ДТП

МЧС обращается к жителям с просьбой избегать прогулок под деревьями и рядом с неустойчивыми конструкциями во время непогоды. Особое внимание советуют уделить собственной безопасности, пока грозовой фронт не покинет столицу.

Спасатели напоминают: при первых признаках грозы лучше оставаться в помещении и не рисковать здоровьем ради эффектных кадров на улице.

Дожди и сильный ветер прогнозируют в Московском регионе с 3 по 6 июня
Дожди и сильный ветер прогнозируют в Московском регионе с 3 по 6 июня

Если сегодня вас застал ливень и гроза, а вы оказались не готовы, то в следующий раз у вас будет больше шансов, если вы прочтёте большой прогноз погоды Life.ru. Там мы рассказали, какие сюрпризы готовит июнь Москве и Санкт-Петербургу.

Владимир Озеров
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