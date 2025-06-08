Появилось страшно красивое видео с моментом удара молнии в Останкинскую телебашню
Молния ударила в Останкинскую телебашню
Обложка © VK / ЧП Москва | ДТП
В Москве прошла первая летняя гроза: разряд молнии попал в Останкинскую телебашню. Жара и духота сменились бурей, а синоптики не исключают возможность смерча.
Молния. Видео © VK / ЧП Москва | ДТП
МЧС обращается к жителям с просьбой избегать прогулок под деревьями и рядом с неустойчивыми конструкциями во время непогоды. Особое внимание советуют уделить собственной безопасности, пока грозовой фронт не покинет столицу.
Спасатели напоминают: при первых признаках грозы лучше оставаться в помещении и не рисковать здоровьем ради эффектных кадров на улице.
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