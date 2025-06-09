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9 июня, 11:14

Молния ударила в беседку на пляже в Подмосковье, пострадало 8 отдыхающих

Молния ударила в беседку с отдыхающими в Подмосковье, пострадало 8 человек, сообщает SHOT. Инцидент произошёл на пляже «Слобода» недалеко от Видного.

По информации телеграм-канала, вечером 8 июня на пляже зарядил сильный дождь с грозой. Отдыхающие думали, что в беседке они в безопасности, но ошиблись. Внезапный разряд молнии оглушил всех, кто был внутри. Разлетелась еда и напитки.

Молния ударила в беседку на пляже в Подмосковье, пострадало 8 отдыхающих. Видео © SHOT

Больше всех пострадала 30-летняя женщина: мощнейший разряд прошёл через её грудь и руку и ушёл в стол. Пострадавшей повезло, что рядом отдыхала компания медиков, они оказали первую помощь. Женщина после удара была в сознании, но в шоковом состоянии. Её увезли на скорой с сильными ожогами груди и рук. Сейчас состояние пострадавшей уже стабилизировали.

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Напомним, накануне ураган с порывами до 25 метров обрушился на Москву и Подмосковье. МЧС предупредило население об очень сильном дожде, грозе, граде. Из-за ливня улицы и припаркованные автомобили затопило в ЖК «Солнцево парк», а в аэропорту Внуково произошло подтопление в терминале A.

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Александра Вишнякова
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