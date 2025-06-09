Молния ударила в беседку на пляже в Подмосковье, пострадало 8 отдыхающих

Молния ударила в беседку с отдыхающими в Подмосковье, пострадало 8 человек, сообщает SHOT. Инцидент произошёл на пляже «Слобода» недалеко от Видного.

По информации телеграм-канала, вечером 8 июня на пляже зарядил сильный дождь с грозой. Отдыхающие думали, что в беседке они в безопасности, но ошиблись. Внезапный разряд молнии оглушил всех, кто был внутри. Разлетелась еда и напитки.

Больше всех пострадала 30-летняя женщина: мощнейший разряд прошёл через её грудь и руку и ушёл в стол. Пострадавшей повезло, что рядом отдыхала компания медиков, они оказали первую помощь. Женщина после удара была в сознании, но в шоковом состоянии. Её увезли на скорой с сильными ожогами груди и рук. Сейчас состояние пострадавшей уже стабилизировали.