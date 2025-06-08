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Регион
8 июня, 17:07

Улицы и авто в районе московского ЖК «Солнцево парк» ушли под воду из-за ливня

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

В Москве улицы и припаркованные автомобили затопило в ЖК «Солнцево парк», сообщает SHOT. Больше всего, по словам местных жителей, пострадала улица Лётчика Гривцева.

Ливень в ЖК «Солнцево парк» в Москве. Видео © SHOT

В Московской области сегодняшний дождевой апокалипсис завершился градом. Жители региона делятся в Сети кадрами последствий разбушевавшейся стихии. Градины оказались длиной в несколько сантиметров. Удивляет и их рваная форма, напоминающая кляксу. Синоптики предупреждают, что ливни ещё будут идти какое-то время. О пострадавших не сообщается.

Град в Подмосковье. Видео © VK / Метео_сообщество

Град в Подмосковье. Фото © VK / Метео_сообщество

Град в Подмосковье. Фото © VK / Метео_сообщество

Как сообщалось, сегодня в столицу пришли град, сильный ветер и мощный дождь. В управлении МЧС предупредили, что погода останется ненастной до конца дня. Эксперты также уведомили горожан о вероятности формирования смерчей. Страшный грозовой фронт пронёсся по области и столице.

Синоптик объяснил причину возможного появления смерчей в Москве
Синоптик объяснил причину возможного появления смерчей в Москве
Татьяна Миссуми
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