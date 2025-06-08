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Регион
8 июня, 12:10

Синоптик объяснил причину возможного появления смерчей в Москве

Синоптик Вильфанд: В Москве возможны смерчи из-за нестабильной атмосферы

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

До 21:00 в столичном регионе сохраняется высокая вероятность образования смерчей и вихревых потоков из-за атмосферной нестабильности. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сегодня выпущено штормовое предупреждение о том, что до 21 часа в Москве ожидаются очень сильные дожди, крупный град, усиление ветра при грозе до 20-25 м/с. И не исключена вероятность формирования вихрей, таких небольших смерчей, для этого есть условия», — сказал он ТАСС.

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Напомним, сегодня московское управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые сохранятся до конца воскресенья. По прогнозам метеорологов, в столице ожидаются град, ливень, сильный ветер и даже смерчи.

Александра Мышляева
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