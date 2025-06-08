Синоптик объяснил причину возможного появления смерчей в Москве

До 21:00 в столичном регионе сохраняется высокая вероятность образования смерчей и вихревых потоков из-за атмосферной нестабильности. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сегодня выпущено штормовое предупреждение о том, что до 21 часа в Москве ожидаются очень сильные дожди, крупный град, усиление ветра при грозе до 20-25 м/с. И не исключена вероятность формирования вихрей, таких небольших смерчей, для этого есть условия», — сказал он ТАСС.