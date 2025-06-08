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Регион
8 июня, 15:22

Потоп парализовал работу терминала А во Внуково

Во Внуково произошло подтопление в терминале A, отменены несколько рейсов

Обложка © Telegram / Новости Москвы

Обложка © Telegram / Новости Москвы

В аэропорту Внуково произошло подтопление: вода хлынула в зону вылетов терминала A, затопив пространство возле выходов №15 и 16. Из-за непогоды в работе воздушной гавани случились сбои — задержаны несколько рейсов, в том числе в Ереван, Нальчик, Псков и Санкт-Петербург.

Во Внуково затопило терминал А. Видео © Telegram / Новости Москвы / Московская Хроника / Агентство «Москва»

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Напомним, сегодня тучи принесли в столицу град, сильный ветер и мощный дождь. В управлении МЧС предупредили, что погода останется ненастной до конца дня. Там также предупредили о вероятности формирования смерчей. По словам синоптика, из-за нестабильной атмосферы возможны образования вихрей.

Александра Мышляева
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