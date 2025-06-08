Потоп парализовал работу терминала А во Внуково

В аэропорту Внуково произошло подтопление: вода хлынула в зону вылетов терминала A, затопив пространство возле выходов №15 и 16. Из-за непогоды в работе воздушной гавани случились сбои — задержаны несколько рейсов, в том числе в Ереван, Нальчик, Псков и Санкт-Петербург.