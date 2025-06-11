Словно после снегопада: Тюмень утонула в тополином пухе

В Тюмени выпали самые настоящие сугробы тополиного пуха. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Большинство дорог в городе сейчас покрыты плотным слоем тополиного пуха, из-за чего создается впечатление будто это снег или пена.

В Тюмени выпало большое количество тополиного пуха. Видео © Telegram / ЧС Тюмень

Жители отправляют массовые жалобы, поскольку в течение недели неоднократно появлялись случаи, когда волокна тополя на земле намеренно поджигают. Будь то дети или взрослые. Так, 9 июня, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании. Сотрудники МЧС смогли вовремя нейтрализовать пламя на площади 20 квадратных метров, не допустив перехода на здании.

Обстановка в Тюмени. Фото © Telegram / ЧС Тюмень

Другим негативным моментом является то, очень трудно дышать. Особенно тяжело приходится аллергикам.