Словно после снегопада: Тюмень утонула в тополином пухе
В Тюмени появились сугробы из тополиного пуха
Обстановка в Тюмени. Обложка © Telegram / ЧС Тюмень
В Тюмени выпали самые настоящие сугробы тополиного пуха. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Большинство дорог в городе сейчас покрыты плотным слоем тополиного пуха, из-за чего создается впечатление будто это снег или пена.
В Тюмени выпало большое количество тополиного пуха. Видео © Telegram / ЧС Тюмень
Жители отправляют массовые жалобы, поскольку в течение недели неоднократно появлялись случаи, когда волокна тополя на земле намеренно поджигают. Будь то дети или взрослые. Так, 9 июня, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании. Сотрудники МЧС смогли вовремя нейтрализовать пламя на площади 20 квадратных метров, не допустив перехода на здании.
Обстановка в Тюмени. Фото © Telegram / ЧС Тюмень
Другим негативным моментом является то, очень трудно дышать. Особенно тяжело приходится аллергикам.
Ранее Life.ru сообщил, что водителям рекомендуется заранее подготовить своё транспортное средство к выпадению тополиного пуха. Например, необходимо проверить и при необходимости заменить салонный фильтр, чтобы поломки кондиционера.