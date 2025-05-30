Пыльца и пух: Раскрыта опасность тополиной «метели» для автомобилей

Специалисты предупреждают о скором наступлении сезона тополиного пуха в Москве и области, рекомендуя водителям заранее подготовить автомобиль. Чтобы избежать поломки кондиционера, необходимо проверить и при необходимости заменить салонный фильтр, сообщает «Газета.ru».

«Даже если кондиционер работает, пыльца и пух могут попадать в машину через щели и вентиляцию. Чтобы этого избежать, проверьте салонный фильтр: если он давно не менялся, он не задержит аллерген», — уточнили авторы материала.

Эксперты рекомендуют автовладельцам заменить воздушный фильтр на угольный или HEPA-фильтр, способный задерживать мельчайшие частицы. В период активного цветения тополей следует регулярно очищать салон ручным пылесосом и проводить влажную уборку, особенно аллергикам.

Также специалисты советуют переодеваться перед поездкой, так как пух и пыльца оседают на одежде и волосах. Они предостерегают от использования ароматизаторов в машине, которые могут усугубить раздражение слизистых, и рекомендуют держать в бардачке гипоаллергенные влажные салфетки, глазные капли и назальный спрей.