Массажный салон на колёсах: Названы самые бесполезные опции в автомобиле

Современные автомобили часто оснащаются излишними опциями, которые водители не используют на протяжении всего срока эксплуатации, полагает специалист по сервису и запчастям для транспортных средств Алексей Балашов. Наиболее бесполезными функциями он считает массаж и вентиляцию сидений, индикатор чистоты стеклоомывателей и интеграцию со смартфоном через приложения.

Хотя идея массажа во время поездки может казаться привлекательной, на практике такие системы зачастую не обеспечивают полноценного расслабляющего эффекта, производя лишь лёгкую вибрацию, подчеркнул собеседник «Газеты.ru». Кроме того, многие водители вместо системы вентиляции сидений предпочитают использовать привычный им кондиционер.

Индикатор чистоты стеклоомывателей тоже редко используется автомобилистами, поскольку они могут самостоятельно определить, когда жидкость заканчивается. А система интеграции машины со смартфоном многим кажется довольно сложной и и менее удобной, чем традиционные кнопки, заключил эксперт.