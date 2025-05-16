Лучше приоткрыть окно: Life.ru узнал самый опасный вид проветривания авто, вредящий здоровью
Терапевт Звонков: Кондиционер в машине способен привести к гаймориту
Кондиционер в машине может стать угрозой здоровью. Обложка © Freepik / freepik
Как правильно проветривать автомобиль, чтобы открытое окно не привело к болезням, Life.ru спросил у врача-терапевта Андрея Звонкова. По словам эксперта, правильней всего будет открывать задние окна на несколько сантиметров. Это обеспечит циркуляцию воздуха в салоне и не создаст холодного сквозняка в лицо.
Наиболее частая проблема как раз, кстати говоря, не в тех машинах, где открывают окна, а где работает кондиционер, который холодный воздух подает через фронтальную панель. Я как раз сталкивался с такими пациентами, у которых развивается, во-первых, острый ренит, насморк, это понятно, в первую очередь, но более тяжелая форма – это гайморит, острый хронический, обострение хронического гайморита. То есть воспаление придаточных пазух
А вот насколько открывать люк в машине опасно или безопасно, сказать сложнее, потому что люки открываются по-разному. В любом случае врач отмечает, что система вентиляции через люк не такая вредоносная, как кондиционер в лицо.
«Холодный сухой воздух, который дует прям в лоб человеку, наиболее вредное, что может быть в системе охлаждения и вентиляции автомобиля», — указывает врач.
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