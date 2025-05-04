Усталость, сонливость и снижение иммунитета: Врач развеяла Life.ru главные мифы об авитаминозе

Авитаминоз — термин, знакомый многим. Его часто используют, когда речь заходит об усталости, слабости, частых простудах или ухудшении состояния кожи и волос. Но что на самом деле скрывается за этим словом и соответствует ли реальности распространённое представление о нём, рассказала Life.ru гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Авитаминоз — это состояние, связанное с полным отсутствием в организме одного или нескольких жизненно важных витаминов. Подчеркну: полным. То есть это крайняя степень витаминной недостаточности, которая в современном мире встречается довольно редко. А вот низкий уровень тех или иных витаминов правильнее называть гиповитаминозом. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, врач - эксперт Лаборатории «Гемотест»

Миф №1. Авитаминоз — это то, что бывает у всех весной

Самое распространённое заблуждение. Многие считают, что усталость, сонливость и снижение иммунитета — это верные признаки авитаминоза. Как поясняет гастроэнтеролог, в большинстве случаев речь идёт о гиповитаминозе — состоянии, когда уровень витаминов снижен, но не достигает критически низких значений. Гиповитаминоз может быть вызван слишком строгой диетой, нарушением усвоения питательных веществ в кишечнике, повышенной потребностью в витаминах (например, при беременности или активных занятиях спортом), а также некоторыми заболеваниями органов пищеварения.

Миф №2. Авитаминоз можно вылечить, просто начав принимать мультивитамины

При гиповитаминозе приём мультивитаминных добавок действительно может помочь восполнить дефицит витаминов. Но при авитаминозе нужен более серьёзный подход: назначение терапевтических доз конкретного витамина, которого не хватает. Кроме того, важно установить причину авитаминоза и устранить её, отмечает врач.

Миф №3. Авитаминоз может быть малозаметен

Цинга (дефицит витамина C) и рахит (дефицит витамина D) — это классические примеры заболеваний, связанных с авитаминозом. Симптомы их очень тяжёлые. А вот признаки гиповитаминоза менее выраженные: хроническая усталость, снижение аппетита, сухость кожи, выпадение волос, ухудшение зрения в сумерках (классический признак нехватки витамина A), кровоточивость дёсен (при дефиците витамина C). Эксперт поясняет, что очень важно обращать внимание на любые изменения в самочувствии и не откладывая обращаться к врачу.

Миф №4. Большие дозы витаминов — это всегда хорошо и полезно

Это очень опасное заблуждение. Приём больших доз витаминов без контроля врача может привести к гипервитаминозу — состоянию, при котором уровень витаминов в организме превышает допустимые нормы. Гипервитаминоз может быть не менее опасен, чем авитаминоз, и вызвать такие побочные эффекты, как тошнота, рвота, диарея, головная боль, головокружение, сыпь на коже и даже серьёзные сбои в работе внутренних органов. Особенно опасен гипервитаминоз жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), способных накапливаться в организме.

Лучший способ профилактики авитаминоза и гиповитаминоза — правильное и сбалансированное питание, включающее достаточное количество фруктов, овощей, зерновых, молочных продуктов, мяса и рыбы, поясняет специалист. Также важно учитывать свои индивидуальные потребности в витаминах, особенно в периоды беременности, кормления грудью или повышенной физической нагрузки. При необходимости и только после консультации с врачом можно принимать поливитаминные комплексы.