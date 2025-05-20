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20 мая, 13:49

Автоэксперт рассказал, как подготовить себя и машину к долгому путешествию

Эксперт Попов: Отель перед длительной поездкой на авто стоит бронировать заранее

Люди в авто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zoff

Люди в авто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zoff

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов поделился ценными советами для тех, кто планирует длительное путешествие на машине. Основываясь на собственном опыте поездок из Санкт-Петербурга к морю (более 2000 км в одну сторону), он подчеркнул важность тщательной подготовки.

Перед поездкой стоит заранее забронировать отели для ночёвок, чтобы не тратить время на поиск жилья в дороге. Эксперт также рекомендует сохранить контакты аварийных и эвакуационных служб.

«Также заранее стоит изучить маршрут. Где и какие заправки находятся, какие действуют ограничения? Где питаться? Перед самим выездом стоит проверить, какие ремонты сейчас идут на дорогах по пути следования», — посоветовал он в беседе с RT.

Особое внимание нужно уделить техническому состоянию автомобиля. Все плановые работы, которые могут потребоваться в ближайшие 5,5 тысячи километров, лучше выполнить заранее. Стоит проверить подвеску, системы зажигания и питания, а также собрать дорожный набор с инструментами и ремонтными комплектами.

Полностью предугадать все ситуации невозможно, но хорошее знание своего автомобиля и правильная подготовка значительно снизят риски, отметил Попов. Эти несложные меры помогут сделать долгую дорогу более безопасной и комфортной.

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В долгой поездке наверняка пригодится знание о том, как правильно проветривать автомобиль, а это — как ни удивительно — можно делать не совсем корректно. Врач-терапевт объяснил, что лучший способ проветривания — приоткрыть задние окна на несколько сантиметров, что позволит воздуху циркулировать по салону, но не создаст поток холодного сквозняка в лицо.

Юрий Лысенко
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