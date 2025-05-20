Автоэксперт рассказал, как подготовить себя и машину к долгому путешествию

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов поделился ценными советами для тех, кто планирует длительное путешествие на машине. Основываясь на собственном опыте поездок из Санкт-Петербурга к морю (более 2000 км в одну сторону), он подчеркнул важность тщательной подготовки.

Перед поездкой стоит заранее забронировать отели для ночёвок, чтобы не тратить время на поиск жилья в дороге. Эксперт также рекомендует сохранить контакты аварийных и эвакуационных служб.

«Также заранее стоит изучить маршрут. Где и какие заправки находятся, какие действуют ограничения? Где питаться? Перед самим выездом стоит проверить, какие ремонты сейчас идут на дорогах по пути следования», — посоветовал он в беседе с RT.

Особое внимание нужно уделить техническому состоянию автомобиля. Все плановые работы, которые могут потребоваться в ближайшие 5,5 тысячи километров, лучше выполнить заранее. Стоит проверить подвеску, системы зажигания и питания, а также собрать дорожный набор с инструментами и ремонтными комплектами.

Полностью предугадать все ситуации невозможно, но хорошее знание своего автомобиля и правильная подготовка значительно снизят риски, отметил Попов. Эти несложные меры помогут сделать долгую дорогу более безопасной и комфортной.