Россиянам раскрыли размер заоблачного штрафа за мытьё машины в лесу
Юрист Поздняков: За мытьё авто у водоёма можно получить штраф в 400 тысяч рублей
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Согласно действующему законодательству РФ, гражданам запрещается мыть машину во дворе многоквартирного дома. Как разъяснил юрист Игорь Поздняков Lenta.ru, за подобные нарушения во дворах МКД установлены штрафы в пределах 100-500 рублей.
При этом особое внимание уделяется охране природных объектов. Мойка транспортных средств в водоёмах, лесопарковых зонах и других природных территориях карается существенно строже — максимальный размер штрафа за такие экологические нарушения составляет 400 тысяч рублей.
«Запрещается сброс отходов на почву, мойка транспортных средств, ремонт на территориях земельных участков многоквартирных жилых домов», — предупредил эксперт.
По его словам, подобные меры направлены на предотвращение загрязнения и сохранение экологической ситуации в городах. Мытьё автомобилей в непредназначенных для этого местах считается нарушением действующих санитарных и гигиенических правил. Размер штрафов за это нарушение в разных регионах отличается.
Ранее Life.ru сообщал, что в российском бюджете ожидается резкий рост поступлений от штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). По оценкам Минфина, доходы из этого источника в 2025 году могут вырасти в восемь раз относительно прошлых лет. Вместо ранее рассчитанных 6,4 млрд рублей предполагается поступление 52,8 млрд в бюджет.