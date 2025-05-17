Россиянам раскрыли размер заоблачного штрафа за мытьё машины в лесу

Согласно действующему законодательству РФ, гражданам запрещается мыть машину во дворе многоквартирного дома. Как разъяснил юрист Игорь Поздняков Lenta.ru, за подобные нарушения во дворах МКД установлены штрафы в пределах 100-500 рублей.

При этом особое внимание уделяется охране природных объектов. Мойка транспортных средств в водоёмах, лесопарковых зонах и других природных территориях карается существенно строже — максимальный размер штрафа за такие экологические нарушения составляет 400 тысяч рублей.

«Запрещается сброс отходов на почву, мойка транспортных средств, ремонт на территориях земельных участков многоквартирных жилых домов», — предупредил эксперт.

По его словам, подобные меры направлены на предотвращение загрязнения и сохранение экологической ситуации в городах. Мытьё автомобилей в непредназначенных для этого местах считается нарушением действующих санитарных и гигиенических правил. Размер штрафов за это нарушение в разных регионах отличается.