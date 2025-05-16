Штрафы за нарушения ПДД принесут в бюджет доход в 8 раз больше запланированного

Российский бюджет готовится к резкому скачку поступлений от штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). По прогнозу Минфина, в 2025 году этот источник дохода принесёт в восемь раз больше средств, чем ожидалось ранее. Вместо первоначально намеченных 6,4 миллиарда рублей казна рассчитывает получить 52,8 миллиарда. Об этом сообщают «Ведомости».

Столь значительный рост обусловлен целым комплексом мер. В частности, пересмотрен диапазон взысканий за превышение скорости – он вырос с 500–5000 до 750–7500 рублей. Кроме того, снижена скидка при досрочной оплате штрафов – с привычных 50% до 25%.

Аккумулированные средства планируется направлять на модернизацию дорожной инфраструктуры в регионах и расширение сети комплексов автоматической фиксации нарушений. Власти рассчитывают, что ужесточение финансовых санкций не только существенно пополнит казну, но и послужит стимулом для повышения дисциплины среди водителей.