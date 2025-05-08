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Регион
8 мая, 02:35

Водителям напомнили о штрафах за езду с просроченными правами

Юрист Воропаев: Езда с просроченными правами грозит штрафом до 15 тысяч рублей

Сотрудник Госавтоинспекции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Сотрудник Госавтоинспекции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Водители с просроченными правами могут получить штраф за езду с недействительным удостоверением. Как рассказал агентству «Прайм» автомобильный юрист Лев Воропаев, такое нарушение закона «облегчит кошелёк» на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.

Эксперт уточнил, что удостоверения, срок действия которых закончился в 2022 году, были продлены на три года. Однако по истечении этого времени права необходимо заменить. Для этого достаточно подать заявление на Госуслугах, в ГИБДД или офисе МФЦ. В случае, если срок действия прав истекает только в 2025 году, волноваться не стоит — они автоматически продлеваются до 2028 года.

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Ранее стало известно, как количество дорожных камер влияет на число получаемых штрафов. По данным аналитиков, прямой и явной зависимости между плотностью установки радаров и средним числом штрафов, выписанных водителям в регионе, не существует.

Тимур Хингеев
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