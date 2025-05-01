Россиянам рассказали, как количество дорожных камер влияет на число получаемых штрафов

Платформа bip.ru провела исследование на основе данных 23,8 млн водителей за год. Цель — понять, есть ли прямая связь между количеством дорожных камер и числом получаемых штрафов. Итоги опубликовала «Газета.ru».

Аналитики рассчитали плотность как число камер на каждую тысячу водителей. Средний показатель по России — около 2,2. Наибольшая плотность зафиксирована в НАО (8), Сахалинской и Архангельской областях (по 6), а также в Москве и Ленобласти (по 4). Самая низкая плотность камер — в Ростовской области (0,4).

В среднем по стране за год водитель получает 5-6 штрафов ГИБДД. Лидерами по этому показателю стали Адыгея (18 штрафов на водителя), Московская (12) и Ленинградская (11) области, а также Тульская (10) и Крым (9). Меньше всего штрафов приходится на водителей в Краснодарском крае (1).

Анализ данных показал, что прямой и явной зависимости между плотностью установки дорожных камер и средним числом штрафов, выписанных водителям в регионе, не существует.

Регионы распределились по разным категориям: есть те, где много и камер, и штрафов (например, Москва, Ленобласть), и те, где при высокой плотности камер штрафов относительно мало (НАО, Сахалинская область). Встречаются также регионы с малым количеством камер, но высоким числом штрафов (Адыгея, Тульская область) и регионы со средними показателями по обоим параметрам.