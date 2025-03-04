В России могут запретить камеры-«треноги»на дорогах

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков («Новые люди») выступил с инициативой ввести запрет на использование передвижных и мобильных комплексов фиксации административных правонарушений. Эти камеры известны автовладельцем под названием «треноги». В пресс-службе фракции сообщили, что парламентарий уже направил своё обращение в МВД.

Даванков предлагает внести изменения в нормативные акты ведомства и запретить использование «треног» на российских дорогах. По его мнению, это позволит защитить водителей от неправомерных штрафов, снизить финансовую нагрузку на водителей и уменьшить количество штрафов за превышение скорости в местах, где ограничения неочевидны. Также установка данного типа камер не требуется на участках с низким уровнем аварийности.

В документе отмечается, что на количество ДТП нововведение не повлияет, так как превышение скорости, по статистике, не является главной причиной аварий.

По словам депутата Даванкова, мобильные камеры видеофиксации часто устанавливаются с нарушениями, а операторы мобильных систем намеренно завышают погрешность измерений скорости. Это приводит к незаконным штрафам для водителей, оспаривание которых требует значительных усилий и затрат. Депутат подчеркнул, что «треноги» вызывают недовольство, так как, в отличие от стационарных камер, размещаются скрытно, в местах с неочевидными ограничениями скорости и без предупреждающих знаков.

«В результате граждане воспринимают такие комплексы не как средство для улучшения безопасности, а как способ «сборов» штрафов» , — подчеркнул Даванков.