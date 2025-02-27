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27 февраля, 19:31

Водители назвали главные раздражители на российских дорогах

Исследование: Больше всего российских водителей раздражают новички и автохамы

Больше всего российских водителей раздражают новички за рулём и автохамы, показало исследование, результаты которого публикует «Газета.ru». По данным издания, 86% участников опроса пожаловались на нарушителей ПДД, особенно их бесят граждане, изнуряющие знаки и светофоры.

57% раскритиковали тех, кто резко перестраивается и лавирует в потоке машин на высокой скорости. 37% водителей подчеркнули, что их бесят новички, отличающиеся неуверенной ездой. 31% автолюбителей не уважают тех, кто отвлекается на телефоны. Также 22% россиян бесят нарушители правил парковки.

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Кроме того, 51% респондентов недовольны работой навигаторов, а 43% указали на изменения в движении, ещё 34% не устраивает система разметки и знаков. 27% раскритиковали работу ГИБДД, 24% бесит организация общественного транспорта, а 18% раздражают пешеходы, 13% пожаловались на водителей без страховки.

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Ранее эксперт назвала Life.ru лекарства, которые нельзя пить водителям. В список вошли не только психоактивные и наркотические препараты, но и популярные обезболивающие, жаропонижающие, противовоспалительные и даже банальная валерьянка. Теперь под запретом аспирин, парацетамол, ибупрофен и даже ушные капли, содержащие спирт.

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Борис Эльфанд
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