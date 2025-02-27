Водители назвали главные раздражители на российских дорогах

Больше всего российских водителей раздражают новички за рулём и автохамы, показало исследование, результаты которого публикует «Газета.ru». По данным издания, 86% участников опроса пожаловались на нарушителей ПДД, особенно их бесят граждане, изнуряющие знаки и светофоры.

57% раскритиковали тех, кто резко перестраивается и лавирует в потоке машин на высокой скорости. 37% водителей подчеркнули, что их бесят новички, отличающиеся неуверенной ездой. 31% автолюбителей не уважают тех, кто отвлекается на телефоны. Также 22% россиян бесят нарушители правил парковки.

Кроме того, 51% респондентов недовольны работой навигаторов, а 43% указали на изменения в движении, ещё 34% не устраивает система разметки и знаков. 27% раскритиковали работу ГИБДД, 24% бесит организация общественного транспорта, а 18% раздражают пешеходы, 13% пожаловались на водителей без страховки.