Аптечка со спиртом: Эксперт назвала Life.ru лекарства, которые нельзя пить водителям

Садясь за руль, многие даже не задумываются, что привычные лекарства от головной боли, простуды или аллергии могут оказаться для них под запретом. Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в беседе с Life.ru объяснила, почему новый перечень запрещённых препаратов стал настоящей проблемой для водителей.

В список вошли не только психоактивные и наркотические препараты, но и популярные обезболивающие, жаропонижающие, противовоспалительные и даже банальная валерьянка. Теперь под запретом аспирин, парацетамол, ибупрофен и даже ушные капли, содержащие спирт.

Запрещены для приёма не только настои на спирту, но и те спиртсодержащие препараты, которые не применяются внутрь. К примеру, ушные капли отипакс. Раньше была разрешена к употреблению часть психофармакологических препаратов — седативных и антидепрессантов. Сейчас, по сути, на все психофармакологические препараты наложено вето. Ирина Волгина Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения

При этом на практике инспекторы ГИБДД не могут определить факт приёма таких препаратов без экспертизы. Но ответственность всё равно ложится на самого водителя.

«Поэтому ответственность здесь исключительно на водителе. Он должен помнить, что, садясь за руль, отвечает не только за себя, но и за остальных», — заключила эксперт.